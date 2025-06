Cristiano Ronaldo al Como: cifre da capogiro per il ritorno in Italia

L’indizio riguardante il futuro dell’attaccante portoghese non è affatto passato inosservato: sta succedendo letteralmente di tutto

Tra i profili più chiacchierati in questo particolare frangente della sessione estiva di calciomercato – come spesso avviene in questo tipo di situazione – impossibile non menzionare Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, ancora protagonista con la maglia della sua Nazionale, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Tema – quest’ultimo – toccato anche in una delle ultime dichiarazioni rilasciate da CR7 alla vigilia della finalissima di Nations League che vedrà il suo Portogallo sfidare la Spagna di Yamal. Intervenuto sull’argomento dopo aver annunciato la sua intenzione di cambiare aria, Ronaldo ha infatti chiosato: “Ho ricevuto proposte per giocare il Mondiale per Club, ma ora vivo il presente e non sono proiettato al futuro. Magari domani mi sveglio e dico che non ho più voglia di giocare, ma in questo momento non è così”. Inutile ribadire come sia partito un vero e proprio tormentone mediatico relativo al futuro dell’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Mosaico nel quale non sono affatto da escludere colpi di scena e svolte a sorpresa.

Cristiano Ronaldo al Como: l’indizio dei bookmakers semina il caos

Nei mesi scorsi – ad esempio – era stata ventilata (in modo piuttosto timido) la possibilità che Inter e Juventus entrassero nell’ordine di idee di proporre a Ronaldo un contratto proprio per il Mondiale per il Club. Una suggestione che in realtà non ha mai preso piede, benché il diretto interessato abbia confermato come diversi club che disputeranno il Mondiale abbiano cominciato a sondare il terreno per ‘saggiarne’ la disponibilità.

Proprio per questo è ancor più clamorosa la quota con la quale i betting analyst di Sisal bancano il papabile ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A. La destinazione ‘italiana’ più probabile, però, non sarebbe una big ma un club che, anche grazie alla sua forza economica oltre che alle idee del suo allenatore, vuole affacciarsi con sempre più convinzione nelle finestre che contano. Ci stiamo riferendo al Como, già protagonista dei primi colpi in entrata e animato dal desiderio di esaudire le richieste di Cesc Fabregas che, dopo il no all’Inter, si aspetta un mercato importante.

A tal proposito, non è affatto escluso che i lariani possano almeno fare un tentativo per convincere Ronaldo a sposare la bontà del proprio progetto. Non si tratta di un’indiscrezione di mercato – ribadiamolo – ma soltanto di un dettaglio presente sul sito Sisal alla voce ‘Cristiano Ronaldo al Como entro il 31 agosto 2025′. Possibile binomio che in realtà non è bancata neanche ad una cifra stratosferica perché presente in listino a quota 12. Sogno estivo oppure indizio galeotto? Ai posteri l’ardua sentenza.