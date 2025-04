Cristiano Ronaldo firma con l’Inter: le cifre UFFICIALI

L’attaccante portoghese può salutare l’Arabia Saudita e tornare in Italia accasandosi ai nerazzurri: spuntano le cifre

Con l’avvicinarsi del Mondiale per Club si continua a parlare sempre più di un ritorno di Cristiano Ronaldo in Europa. L’Al-Nassr infatti non disputerà la competizione in programma a giugno negli Stati Uniti e quindi il portoghese non potrà parteciparvi, salvo possibili trasferimenti di mercato.

In questo senso si fanno insistenti le voci di un approdo del portoghese in Europa, proprio in uno dei club impegnati nella prossima competizione. Si è parlato di Real Madrid, di Juventus, ma attenzione anche all’Inter. I nerazzurri e in particolare Beppe Marotta starebbero pensando di ingaggiare l’attaccante lusitano per aggiungere una pedina di grande livello per il Mondiale per Club.

Inter, Cristiano Ronaldo nerazzurro per il Mondiale per Club

Un’operazione ripresa anche dalle quote dell’agenzia ‘Sisal’, che inserisce l’Inter tra le papabili favorite per un possibile cambio maglia del portoghese.

I nerazzurri, in base alle quote riportate, sono dietro soltanto a Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e InterMiami, tutte quotate 6.00 e tutte certe partecipanti alla competizione in programma negli Stati Uniti. Certo, sarebbe suggestivo vedere Ronaldo al fianco di Messi con la stessa maglia per la prima volta in carriera. La quotazione dell’Inter, come detto, è leggermente superiore: 9.00, unica, insieme agli altri club precedentemente citati, sotto ai 10. A 12.00 infatti ci sono Al-Hilal, Chelsea e Bayern Monaco, poi Porto e Benfica (25.00), anche se un approdo in una di queste due compagini potrebbe rappresentare un vero e proprio tradimento per i tifosi dello Sporting CP.

Guardando le altre quote c’è poi una suggestiva coppia formata da Boca Juniors e River Plate a 33.00. Gli argentini hanno una quota più bassa rispetto addirittura alla Juventus, quotata 50.00. Una cifra davvero alta, segno di come gli scommettitori ritengano quasi impossibile un ritorno in bianconero di Ronaldo: molto più facile, in caso di una nuova esperienza in Italia, un approdo nella Milano nerazzurra.