Ter Stegen in Serie A: via libera del Barcellona

Il tedesco potrebbe lasciare i catalani durante l’estate e c’è una possibilità di vederlo nel nostro campionato. Il Barcellona non si opporrà alla sua cessione

È un Barcellona che ha voglia di cambiare molto nonostante una stagione importante. Secondo le informazioni di Sport, i catalani si presenteranno con un volto diverso da quello avuto fino ad oggi ed è possibile anche un cambio in porta. Szczesny si avvicina verso la conferma mentre per ter Stegen il suo addio è sempre più probabile. Stando al quotidiano spagnolo, il portiere tedesco non rientra più nei piani del club catalano e non è da escludere che si possa decidere di salutare per iniziare una nuova esperienza.

La decisione del Barcellona di cedere ter Stegen potrebbe aprire le porte ad un suo ritorno in Serie A nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze. I catalani sono pronti a cedere il calciatore e l’Italia rappresenta una possibilità importante e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Calciomercato: ter Stegen in Italia, con chi firma

Ter Stegen ha dimostrato di essere ancora un portiere di qualità e da parte del tedesco non c’è alcuna intenzione di lasciare i migliori campionati europei. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il giocatore non ha ancora sciolto i dubbi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ma non è da escludere che un club di Serie A possa decidere di andare su di lui durante la sessione di calciomercato estivo.

Milan e Juventus potrebbero optare di puntare su ter Stegen per la porta. I rossoneri dovranno cedere Maignan nel prossimo calciomercato e ragionano sulla possibilità di andare a prendere un estremo difensore di esperienza e il tedesco è un profilo da tenere in considerazione. Attenzione anche ai bianconeri che sono alla ricerca di un vice Di Gregorio.

Ter Stegen ha dimostrato di essere un calciatore ancora di livello e rappresenta una operazione di calciomercato molto importante per i club di Serie A. La Juventus è pronta a fare un tentativo e non è da escludere che sul giocatore si possa inserire anche il Milan in questa corsa. Il Barcellona è pronto a dare il via libera alla cessione di ter Stegen e vedremo se il suo futuro sarà in Italia.