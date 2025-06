Scambio e 75 milioni: così Leao saluta il Milan

Diversi big potrebbero lasciare il Milan nel mercato estivo: tra gli indiziati figura anche l’attaccante portoghese

Il Milan è pronto a cambiare pelle dopo la rivoluzione tra dirigenza e panchina. I rossoneri si sono affidati a Tare come nuovo Direttore sportivo, mentre in panchina la scelta è ricaduta sul ritorno di Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore della Juventus è chiamato a risollevare le sorti del ‘Diavolo’ dopo una stagione disastrosa e culminata con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Milan fuori dalla Champions e niente Europa nella prossima stagione, che costringerà il club di Via Aldo Rossi a sacrificare diversi big sul mercato.

Il primo in ordine di tempo sarà Reijnders, che è pronto a volare alla corte di Guardiola al Manchester City. Il pressing degli inglesi è andato a buon fine, con il nazionale olandese che presto si sottoporrà alle visite mediche prima della firma con i ‘Citizens’.

Calciomercato Milan, assalto Bayern Monaco: l’offerta per Leao

Nelle casse del Milan finiranno circa 70 milioni di euro dalla cessione di Reijnders, somma invece che non basterebbe per avere il semaforo verde per l’addio di Rafael Leao.

Anche l’asso portoghese è in bilico dopo una stagione altalenante, con il ‘Diavolo’ pronto a sacrificarlo per un’offerta allettante. Leao ha un clausola rescissoria da 175 milioni, ma in caso d’addio è da escludere comunque che il sodalizio rossonero riesca a incassare una cifra simile. Il numero dieci ha scartato l’ipotesi Arabia Saudita (al pari di Theo Hernandez) e negli ultimi tempi è finito nei desideri soprattutto del Bayern Monaco.

I bavaresi farebbero sul serio e pianificano una proposta creativa per avere il via libera del Milan per Leao come scrive il ‘Corriere della Sera’. Sul piatto ci sarebbe un assegno da 75 milioni di euro, oltre a una contropartita tecnica a scelta tra l’ex Napoli Kim, Coman e Goretza. Un’offerta insomma che andrebbe a sfiorare la tripla cifra e i 100 milioni.