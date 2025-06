Ranieri al posto di Spalletti: “Non ci sono altre soluzioni”

L’Italia crolla in Norvegia e mette in pericolo la qualificazione al Mondiale 2026: il Ct Spalletti finisce sulla ghigliottina della critica dopo la notte horror di Oslo

Disastro Italia nel match d’esordio delle Qualificazione al prossimo Mondiale. Si mettono subito male le cose per la Nazionale di Luciano Spalletti, travolta senza appello per 3-0 in casa della Norvegia.

Dominio di Haaland e compagni nello scontro diretto tra le due favorite del girone, con gli scandinavi che guidano la classifica a punteggio pieno. Per gli Azzurri si fa largo nuovamente lo spettro dei playoff e di una nuova esclusione dalla Coppa del Mondo.

Non c’è partita a Oslo, con la Norvegia che chiude la pratica già nel primo tempo. Italia al tappeto e contestata dai tifosi sotto la pioggia battente, con il Ct Spalletti comprensibilmente deluso a fine match: “Siamo fragili, dopo la gara con la Moldavia parlerò con il presidente Gravina“.

Italia, fuori Spalletti per Ranieri: “Si caccia l’allenatore come si fa nelle squadre”

Sul banco degli imputati però finisce soprattutto Luciano Spalletti dopo la figuraccia in Norvegia, che complica subito i piani dell’Italia nella corsa per un posto al Mondiale 2026.

Spalletti contestato e con i tifosi che vogliono la testa del Commissario tecnico dopo il crollo di Oslo. Per Stefano Salandin c’è un’unica via per salvare il salvabile dopo la batosta di ieri sera: “Una Federazione lucida va in pellegrinaggio da Ranieri e gli chiede per pietà di venire a preparare la Nazionale agli spareggi (perché quella ormai è la prospettiva) il cui approccio con questo Spalletti non è nemmeno immaginabile. Altre soluzioni non ci sono“, posta su ‘X’ il giornalista.

Salandin aggiunge rispondendo ad alcuni commenti: “Anche Gravina fuori? Io mi concentrerei più sul Ct che sulla Figc. La Figc è la stessa che ha vinto l’Europeo e con lo stesso Ct non è andata ai Mondiali. Quando ha preso Spalletti tutti (o quasi…) contenti. Le selezioni giovanili stanno facendo bene. Sta roba delle dimissioni del presidente federale per il fallimento di un allenatore non la capirò mai. Cacci l’allenatore, come si fa nelle squadre“, spiega Salandin.