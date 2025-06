Juventus, due frecce per Tudor: c’è il sì del croato

Saranno giorni intensi in casa Juventus per chiudere i prossimi colpi di calciomercato. Spunta il doppio affare in Serie A: arrivano le due frecce

La Juventus ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione di Tudor con innesti funzionali alla sua idea di calcio. L’allenatore croato ha sempre optato per la difesa a tre con due laterali che spingono tanto in fase offensiva. Spunta il doppio colpo a sorpresa per continuare a sognare in grande.

La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta per un doppio colpo per le corsie esterne di Igor Tudor. L’allenatore croato è stato confermato sulla panchina della Juventus conquistando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Spunta un doppio affare in Serie A per rinforzare le fasce della squadra bianconera: c’è voglia di rivalsa dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

Calciomercato Juventus, sprint per le fasce: doppio affare in Serie A

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Dodo e Nuno Tavares sono finiti nel mirino della Juventus. I due laterali rispettivamente di Fiorentina e Lazio non vedono l’ora di cambiare squadra. Il brasiliano non ha ancora rinnovato con il club viola, mentre il terzino portoghese potrebbe dire addio a Sarri dopo essere stato riscattato dall’Arsenal. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande in vista della prossima stagione.

