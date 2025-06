Chivu-Inter, già scelto il primo colpo: è una stella della Serie A

Ormai ci siamo per il nuovo corso del club nerazzurro. Subito un grande colpo per il prossimo allenatore

La finale di Champions League persa in malo modo contro il PSG ancora brucia ma in casa Inter lo sguardo è già rivolto al prossimo futuro.

Marotta e soci sono al lavoro per ricostruire dalla cocente delusione di un finale di annata disastroso accantonando il percorso insieme a Simone Inzaghi, che ha scelto l’Arabia Saudita, ed andando a battere una nuova strada forse mediaticamente meno attraente ma tutta da scoprire.

L’Inter infatti affiderà la propria guida tecnica ad un ex nerazzurro che in campo ha vinto il famigerato Triplete del 2010 con Mourinho. Il riferimento è chiaramente a Christian Chivu, che nella fase finale della stagione ha guidato brillantemente il Parma alla salvezza dopo le difficoltà dei mesi precedenti.

Il giovane allenatore rumeno è quindi prossimo all’ufficializzazione con i tifosi divisi in merito alla scelta di affidarsi ad un tecnico ancora inesperto a certi livelli. Intanto però la società lavora e punta anche a potenziare e rinnovare la rosa dove serve.

Calciomercato Inter, il grande colpo per Chivu: la scelta ricade in Serie A

L’incontro tra le parti per l’arrivo di Chivu all’Inter ha portato i suoi frutti con l’intesa per un contratto biennale che sarà la base dell’avventura in nerazzurro.

Intanto i tifosi attendono con ansia l’ufficialità mentre iniziano a circolare già voci interessanti su quello che sarà il prossimo futuro della rosa. A tal proposito, in relazione al mercato in entrata, abbiamo chiesto nel sondaggio di oggi ai nostri utenti quale potrebbe essere il regalo più giusto per Chivu.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 ⚫️🔵#Chivu è il nuovo allenatore dell’#Inter! Quale grande colpo dovrebbe regalargli la dirigenza❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 6, 2025

Con un nettissimo 56% di preferenze a trionfare come regalo per il nuovo allenatore dell’Inter è il nome di Nico Paz, stellina del Como che al suo primo anno di Serie A ha dimostrato tutto il suo valore.

L’ex Real Madrid ha messo in luce un mancino educato abbinato ad una capacità tecnica importante che gli ha permesso di risultare decisivo nell’annata dei lariani a suon di gol ed assist (6 reti e 9 passaggi vincenti).

Molto lontani gli altri nomi che rispondo a Rashford, Donnarumma e infine Gila.