Donnarumma ancora nel destino del Milan: ribaltone in porta

Il futuro del portiere della Nazionale è tutto da definire mentre dalla Francia rilanciano un’altra opzione importante

Dopo la finalissima di Champions League stravinta contro l’Inter tutti i riflettori sono puntati su Gigio Donnarumma e sulla decisione relativa al suo prossimo futuro.

L’estremo difensore classe 1999, che sarà impegnato con la Nazionale di Spalletti, nelle scorse ore ha ribadito: “Sto bene a Parigi, la società deciderà se farmi il rinnovo o no, io sono pronto a tutto, la mia prima opzione è Psg perché lì sto bene e mi sento apprezzato”.

Donnarumma prova quindi a gettare acqua sul fuoco domando le voci che lo vedrebbero lontano dalla capitale francese con annessa idea di un ritorno in Italia. In questo senso ha anche ammesso: “Magari un giorno sì, è il mio Paese, adesso però mi godo il momento che è il più bello per me. Ho vissuto momenti difficili quando tornavo a giocare in Italia e non mi sentivo accolto come meritavo, quindi ora sono contento di aver ritrovato fiducia, equilibrio, mentalità e di avere supporto degli italiani”.

A tal proposito il profilo dell’ex Milan era stato accostato anche all’Inter con annessa dichiarazione da parte del procuratore Enzo Raiola che nei giorni scorsi come piaccia a tante squadre. Non c’è fretta però come ribadito dall’agente mentre dalla Francia iniziano già ad ipotizzare un futuro senza Donnarumma.

Calciomercato Milan, Donnarumma addio PSG: Chevalier l’erede di Gigio

Secondo quanto riferito da ‘Le Parisien’, la situazione è in stallo e il futuro di Gigio Donnarumma è più incerto che mai. Il PSG si aspetta che l’estremo difensore accetti i termini del potenziale rinnovo contrattuale o richieda un trasferimento, con diversi nomi già in lista come successore.

La stessa fonte transalpina evidenzia come il Paris Saint Germain stia tenendo d’occhio Lucas Chevalier portiere della nazionale che gioca al Lille e che nel recente passato era stato accostato anche al Milan.

Si tratta di un calciatore molto apprezzato da Campos, e che in caso di addio di Donnarumma al PSG potrebbe prendere corpo con buona pace dei rossoneri.