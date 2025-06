Rivoluzione in attacco: affare nerazzurro e colpo Vlahovic

La squadra cambierà pelle dopo la pesante sconfitta in finale. Il serbo è nel mirino

Ci sarà una rivoluzione dopo il brutto ko in finale. Una rivoluzione che coinvolgerà un po’ tutti i reparti, attacco in primis. Stando alle ultime indiscrezioni, nel reparto avanzato cambierà tutto o quasi.

Lo Spezia vuole rialzarsi al più presto dopo la cocente sconfitta in finale playoff contro la Cremonese, costata appunto la promozione in Serie A. Dubbio allenatore, considerato che D’Angelo è molto ambito nel campionato cadetto.

Per il ‘Secolo XIX’ grossi cambiamenti ci saranno soprattutto davanti. In uscita:

Pio Esposito , che tornerà all’Inter;

, che tornerà all’Inter; Di Serio , alle prese con la vicenda del calcioscommesse;

, alle prese con la vicenda del calcioscommesse; Lapadula , obiettivo di club peruviani;

, obiettivo di club peruviani; Colak , nel mirino di società croate;

, nel mirino di società croate; Falcinelli, in scadenza di contratto.

L’unico superstite dovrebbe essere Soleri, il quale è però reduce da un’perazione in Finlandia per una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d’Achille.

Spezia, nel mirino Vlahovic dell’Atalanta

In entrata, invece, i nomi oggi caldi sono essenzialmente tre: Gabriele Artistico, di rientro alla Lazio; Fabio Abiuso del Modena, per quale risulterebbero esserci stati già dei contatti coi suoi agenti; Vanja Vlahovic, soltanto omonimo del centravanti in uscita dalla Juventus.

Anche lui serbo e cresciuto nel Partizan, il classe 2004 Vlahovic ha realizzato 53 gol con la maglia dell’Atalanta, tra Primavera e squadra Under 23. In Serie A ha esordito l’anno scorso: 3 presenze in tutto e 1 assist. La ‘Dea’ potrebbe darlo in prestito, anche se dipenderà dal parere dell’erede di Gasperini. Ovvero da Ivan Juric, il quale ha raggiunto un accordo biennale con il club orobico.