Milan, scambio con il Chelsea: c’è l’ok di Allegri

Nuovo scambio da urlo in casa Milan. Pronto lo scambio con il Chelsea: spunta la mossa vincente in vista della prossima stagione

Saranno giorni decisivi in casa Milan per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan vuole puntare nuovamente allo Scudetto e alla Champions League affidandosi così all’esperienza di Allegri. Spunta un nuovo scambio da Londra: ecco l’affare col Chelsea per un nuovo rinforzo.

I prossimi giorni saranno decisivi per allestire subito una rosa competitiva in casa Milan. Spuntano nuovi profili interessanti del neo ds Igli Tare: Max Allegri ha avuto già garanzie importanti in ottica futura. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dalla Spagna per una nuova mossa vincente in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare la rosa dell’allenatore livornese che ha sposato subito il progetto del Milan. Spunta la svolta a sorpresa per chiudere subito l’affare in tempi brevi: conosciamo i dettagli dopo la verità annunciata dal quotidiano spagnolo Diario As.

Calciomercato Milan, novità da Londra: l’intreccio in Serie A

La dirigenza rossonera non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici per allestire una rosa super competitiva. Un nuovo intreccio da Londra per arrivare subito al portiere del futuro: ecco lo scambio decisivo in casa rossonera.

Come svelato dal quotidiano spagnolo, Diario As, il portiere del Chelsea, che ha vissuto una grande stagione in prestito al Bournemouth con Iraola, sarebbe pronto a vestire la maglia del Milan. Possibile scambio con l’estremo difensore francese Mike Maignan: ormai ci siamo per l’addio del portiere rossonero.

Il progetto del Milan punta in grande per essere subito competitivo anche in campo internazionale. Novità importanti arriveranno nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: una nuova mossa sorprendente per dire addio a Maignan. Il portiere del futuro potrebbe arrivare proprio da Londra: c’è l’intreccio con il Chelsea.

Novità importanti in casa rossonera per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Maignan ha mostrato il suo interesse a volare così a Londra per iniziare una nuova avventura. Il portiere francese non vede l’ora di essere protagonista con un nuovo progetto vincente. Dopo aver vinto la Conference League i Blues non vedono l’ora di tornare alla ribalta in campo internazionale: la svolta decisiva per sognare in grande. Saranno giorni decisivi per conoscere la sua prossima decisione: Maignan è pronto a dire addio.