Milan, doppio rinforzo dall’Atalanta: Allegri esulta

Il Milan prova a rinforzare e ad alzare ancora l’asticella ed in tal senso ha gli occhi puntati in casa Atalanta. Può arrivare un doppio rinforzo per i rossoneri ed in tal senso Massimiliano Allegri è pronto ad esultare da questo punto di vista.

I rossoneri stanno facendo i conti con una autentica rivoluzione che è difficile, allo stato attuale delle cose, capire quali sono le prospettive che si spalancano da questo punto di vista. Siamo, infatti, metaforicamente parlando, all’alba di tutto questo discorso e c’è una enorme curiosità. Soprattutto per le scelte importanti fatte fino a questo momento, che hanno portato in rossonero due profili del calibro di Igli Tare e di Massimiliano Allegri. In tal senso, però, molto dipenderà in maniera del tutto inevitabile dal mercato che i rossoneri riusciranno a mettere in atto.

Il nome che maggiormente sta attirando l’attenzione dei più è chiaramente quello di Luka Modric. Il croato si è svincolato dal Real Madrid e porterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri quella dose di esperienza e di mentalità vincente che in questa rosa probabilmente manca. Come notato in maniera importante in questa stagione. In tal senso, a quanto pare il Milan è pronto ad affondare il colpo addirittura per un doppio colpo che arriverebbe dall’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Milan, doppio colpo dall’Atalanta: le ultime notizie a riguardo

Ovviamente il Milan ha la assoluta consapevolezza del fatto che questa squadra ha bisogno di rinforzi per puntare competitiva. In ambito nazionale sicuramente, complice anche il fatto che non parteciperà a nessuna competizione internazionale, ma anche, in prospettiva, in ambito europeo. In tal senso, è di oggi la notizia del forte interessamento del Milan nei confronti di Mateo Retegui dell’Atalanta. Ma non è l’italo argentino l’unico profilo che interessa ai rossoneri.

Stando a quanto raccontato da SportMediaset, infatti, a quanto pare il Milan sta seriamente valutando il profilo di Berat Djimsiti. L’albanese, infatti, è stato per anni un pilastro dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ma con l’addio di quest’ultimo non è detto che non possa andar via. Proprio per questo motivo il Milan ci potrebbe pensare, anche perché tra le alternative per la difesa è quella maggiormente accessibile.

Le altre piste che il Milan sta seguendo, infatti, richiederebbero uno sforzo economico enorme. Si tratta di Mario Gila della Lazio, Pietro Comuzzo della Fiorentina, Giovanni Leoni del Parma, senza poi ovviamente dimenticare la suggestione che porta al nome di Kim Min Jae del Bayern Monaco. Insomma, attenzione alla pista che porta Djimsiti al Milan.