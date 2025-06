Retegui in una big italiana: Juve anticipata

L’attaccante italo-argentino sarà protagonista con l’Italia di Spalletti, ma è finito nel mirino di una big del nostro campionato: ecco i dettagli

L’Atalanta rivoluzionerà la rosa nel prossimo calciomercato e fra i partenti sembra esserci Mateo Retegui. L’attaccante italoargentino in questa stagione si è messo in mostra con prestazioni importanti e spera di poter chiudere l’anno nel migliore dei modi con la maglia azzurra prima di un breve riposo per ricaricare le pile in vista del prossimo campionato. E la prima giornata potrebbe non essere disputata con la maglia della Dea.

Secondo le informazioni di SportMediaset, nelle ultime ore una big di Serie A si sarebbe inserita con forza nella corsa a Retegui durante il prossimo calciomercato. Al momento si è trattato di un sondaggio anche se importante. Per adesso è una operazione non semplice da chiudere per diversi motivi. Ma il club sembra essere pronto a fare un tentativo e vedremo cosa succederà in futuro e se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: Retegui in Serie A, una big ci prova

Il futuro di Retegui è ancora tutto da scrivere. Napoli, Juventus e anche l’Inter hanno già sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione nel prossimo calciomercato. La Dea ad oggi non ha alcuna intenzione di mollare la presa e insiste sulla richiesta intorno ai 30-40 milioni di euro.

Una cifra che sarebbe stata ribadita anche al Milan. I rossoneri nelle scorse ore avrebbero fatto un sondaggio importante per Retegui in ottica calciomercato estivo anche se per il momento non c’è una trattativa reale. Si può parlare di contatti nella fase embrionale per fare un punto della situazione e capire eventualmente la fattibilità del colpo. Non è da escludere che Tare possa insistere per provare ad anticipare la folta concorrenza e regalare ad Allegri un attaccante di assoluto livello e che conosce bene il campionato.

Per il momento non si tratta di una operazione molto facile. L’Atalanta insiste per avere una cifra intorno ai 30 milioni di euro per cedere Retegui nel prossimo calciomercato. Il Milan non vorrebbe spendere una cifra simile e quindi proverà, magari inserendo una contropartita, ad abbassare la cifra. Tutto questo rende molto difficile arrivare alla fumata bianca. Ma Tare ha messo nel mirino Retegui per rendere l’attacco ancora più efficace. Vedremo se ci sarà la possibilità di andare a definire l’operazione oppure si andrà su nomi differenti.