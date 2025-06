Inter, non solo Bonny: nuovo regalo da Parma per Chivu

Cristian Chivu sarà il futuro allenatore dell’Inter dopo l’addio di Inzaghi. Spuntano nuovi affari da Parma: arrivano subito con lui, l’intreccio

Novità importanti in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Una nuova soluzione immediata per ringiovanire la rosa dell’Inter con innesti di qualità da Parma. Spuntano i primi affari per ambire a grandi palcoscenici: il progetto nerazzurro sarà diverso, ma si continuerà a puntare in alto.

Manca soltanto l’ufficialità in vista della prossima stagione. Cristian Chivu sarà il prossimo allenatore dell’Inter per iniziare alla grande il suo percorso avvincente. Una nuova mossa a sorpresa da parte del presidente Beppe Marotta che ha dovuto incassare il no di Cesc Fabregas, ancora fedele al Como. Un intreccio suggestivo di calciomercato da Parma con diversi obiettivi in ottica futura: tanti giovani si sono messi in luce nel club emiliano. Ora l’Inter non vede l’ora di mettere a segno i primi innesti di qualità per rinforzare la rosa nerazzurra. Non solo l’attaccante francese Bonny, spunta un nuovo affare suggestivo da Parma.

Calciomercato Inter, svolta in attacco: la mossa a sorpresa da Parma

Nuovi dettagli interessanti in vista della prossima stagione: l’intreccio da urlo da Parma, se lo porta Chivu. Spunta la mossa a sorpresa in vista del futuro: l’alternativa per ringiovanire il centrocampo dell’Inter.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Chivu potrebbe essere la chiave per chiudere diversi affari da Parma. Bernabè è stato già nel mirino dell’Inter, ma ora potrebbe accendersi la fiammella per il futuro. Il centrocampista spagnolo, ex Manchester City, è pronto per compiere il definitivo salto di qualità. Il club nerazzurro vorrebbe subito chiudere per il nuovo attaccante da affidare al futuro allenatore nerazzurro.

Classe 2001, Adrian Bernabè è cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Manchester City. Soltanto un grave infortunio in Inghilterra con Pep Guardiola gli ha impedito di essere protagonista in Premier League. Dopo essersi svincolato dal top club inglese, ha firmato un triennale con il Parma partendo dalla Serie B con il club ducale.

Nei mesi scorsi è arrivato anche il legame con la prima stagione in Serie A: spunta il nuovo intreccio decisivo per sognare in grande. L’Inter lo aspetta per chiudere subito l’affare a centrocampo. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la nuova svolta da Parma: non è finita qui.