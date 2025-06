Grealish in Serie A: arriva per “soli” 47 milioni

Il futuro dell’inglese è sempre più lontano dal Manchester City e per lui potrebbero aprirsi le porte del nostro campionato con uno sconto

L’avventura di Jack Grealish al Manchester City è praticamente terminata. L’inglese non farà parte della rosa di Guardiola la prossima stagione. Tante le difficoltà del britannico e la decisione del tecnico spagnolo di non confermarlo in squadra. Una rottura che lo potrebbe portare finalmente in Serie A. Su di lui da tempo ci sono molte squadre, ma ora sembrano le condizioni per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Anzi, secondo le informazioni di fichajes.net, ci potrebbe essere anche una novità importante per quanto riguarda il prezzo. Grealish è arrivato al Manchester City per una cifra superiore ai 100 milioni. Ora la valutazione del club inglese si aggira intorno ai 47 milioni. Insomma, una minusvalenza importante per il club inglese, ma la volontà dei Citizens è quello di privarsi del giocatore senza pensare molto al guadagno. E si tratta di una grandissima occasione per le squadre di Serie A che da tempo lo hanno messo nel mirino in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato: Grealish in Serie A, affare low cost

Il futuro di Grealish è tutto da scrivere. I continui problemi fisici e un carattere molto fumantino stanno portando il Manchester City a cederlo anche per una cifra inferiore rispetto a quella spesa. Si parla di una valutazione intorno ai 47 milioni di euro e quindi si tratta di una occasione molto importante per i club di Serie A.

Il Napoli in questo momento non sembra interessato realmente a Grealish. L’inglese potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato concreto della Juventus e attenzione anche ad un inserimento del Milan in caso di cessione di Leao. Naturalmente i bianconeri sono favoriti giocando in Champions League. Da parte del giocatore, infatti, non c’è alcuna intenzione di fare un passo indietro dal punto di vista delle ambizioni personali.

La Juventus è quindi in pole position nella corsa di calciomercato a Grealish in caso di reale volontà di andare a prendere il britannico. Il Manchester City non ha alcuna intenzione di opporsi alla cessione. Anzi, i Citizens vorrebbero accelerare la sua partenza fissando il prezzo a 47 milioni di euro. Una valutazione davvero molto bassa e che consentirebbe di piazzare una operazione importante. Naturalmente Grealish ha intenzione di rilanciarsi dopo un periodo non facile e la Juventus potrebbe essere l’occasione giusta.