Grealish in Serie A: c’è la svolta, lo scambio sblocca l’affare

L’inglese sembra essere sempre più lontano dal Manchester City e il suo approdo nel nostro campionato potrebbe arrivare con uno scambio

Il ciclo del Manchester City può considerarsi ormai terminato. Guardiola in estate rivoluzionerà completamente la rosa e, quindi, la Serie A è pronta a guardare con molta attenzione in casa inglese per andare a rinforzare la rosa. Fra i giocatori pronti a lasciare il club britannico c’è Grealish. Dopo le diverse voci in inverno, il giocatore è pronto al salto di qualità per provare a sognare ancora una volta in grande.

E attenzione alla possibilità di un approdo in Serie A nel prossimo calciomercato. Un club potrebbe intavolare una trattativa per portare Grealish in un squadra. Lo scambio per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Non si hanno delle certezze e bisognerà attendere come si svilupperà nei dettagli questa vicenda per capire se l’inglese potrà approdare nel nostro campionato. Resta sicuramente un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.

Calciomercato: Grealish in una big italiana, le ultime

Grealish è pronto a lasciare il Manchester City e rilanciarsi dopo un periodo non facile. La sua avventura con i Citizens può ritenersi ormai conclusa e per questo motivo l’ipotesi di un trasferimento è assolutamente da tenere in considerazione anche se non sarà semplice trovare una soluzione. Il carattere del giocatore non è facile e quindi bisognerà valutare anche questo prima di acquistarlo.

Secondo le informazioni di Tuttosport, il Manchester City non molla la pista Savona e la Juventus nel prossimo calciomercato potrebbe sondare il terreno per Grealish. Uno scambio che consentirebbe ai bianconeri di alzare ancora di più il livello dell’attacco. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo per capire come meglio come si svilupperà la situazione considerato che i bianconeri ad oggi hanno altre priorità.

Di certo Guardiola spinge per avere un Savona e Grealish potrebbe rappresentare la giusta carta per convincere la Juventus nel prossimo calciomercato a lasciar partire il giocatore. Naturalmente molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League considerato il fatto che l’inglese ha un contratto importante.

Mercato: Grealish in cambio di Savona?

Grealish potrebbe approdare alla Juventus nel prossimo calciomercato in cambio di Savona. Una operazione che potrebbe consentire alla Juventus e al Manchester City di alzare il livello della rosa.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus ora ha come priorità quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si penserà al calciomercato.