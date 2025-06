Esonero ufficiale: “Bisogna cambiare”, Farioli il sostituto

In una nota pubblicata sui proprio canali ufficiali il Club ha comunicato il tanto atteso esonero dell’allenatore.

E pensare che per un momento si era veramente pensato che il tecnico potesse essere confermato anche nella prossima stagione dopo l’importante gioia regalata ai propri tifosi con la vittoria del primo titolo del Club dopo tanti anni. Gli errori commessi nel corso di tutto il campionato, e non solo, non possono però essere dimenticati, ed è per questo che la dirigenza ha preso la delicata e complicata decisione di ripartire da zero, anche perché, come si può leggere nel comunicato: “Bisogna cambiare”.

Esonero ufficiale, il Club: “Bisogna cambiare”

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti il mondo, soprattutto adesso che una nuova stagione è alle porte. Tante panchine sono cambiate o saltate in queste settimane, l’ultima proprio nelle scorse ore, con il Club che ha comunicato l’esonero del tecnico in un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali.

Una notizia sorprendente per come era terminata la stagione, scontata invece per come erano andate le cose nel corso del campionato. Nella nota pubblicata il Club ha giustificato questa inversione di rotta presentando i numeri pietosi che l’allenatore aveva conquistato alla guida della squadra. Insomma, cambiare, nonostante l’importante titolo conquistato, era obbligatorio, motivo per il quale la dirigenza ha deciso di prendere questa decisione tanto importante quanto delicata per il futuro della squadra.

Adesso è diventato dunque ufficiale: Ange Postecoglou non è più l’allenatore del Tottenham. Il tecnico australiano rimarrà comunque nella storia del club londinese nonostante il fallimento in Premier League di questa stagione, anche perché l’Europa League vinta a Bilbao contro il Manchester United rimarrà per sempre nel cuore, negli occhi e nella memoria dei tifosi degli Spurs. Fatta eccezione per questa gioia, comunque, il lavoro di Postecoglou al Tottenham è stato insufficiente.

Farioli il favorito per sostituirlo

Ange Postecoglou è stato esonero dal Tottenham. Dopo settimane di riflessione il club londinese ha deciso di separarsi dall’australiano nonostante un’Europa League vinta, ma considerando i risultati ottenuti in campionato non c’era altra strada che questa per provare a ripartire.

Adesso dalle parti del nord di Londra verrà avviato un vero e proprio casting per la panchina degli Spurs, anche se ci sarebbe già un nome in vantaggio rispetto a tutti gli altri. Stando alle ultime notizie, infatti, Francesco Farioli potrebbe essere colui il quale sostituirà Ange Postecoglou al Tottenham. Sfumata, almeno per il momento, l’ipotesi Serie A, l’italiano potrebbe seriamente prendere in considerazione un’offerta degli Spurs, che comunque si starebbero guardando attorno per evitare di prendere una decisione azzardata e sbagliata. La pista che porta a Farioli, comunque, si starebbe cominciando a riscaldare.