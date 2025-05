Farioli in Serie A: il presidente ha scelto lui per ripartire

Lasciato l’Ajax dopo la delusione di aver perso lo scudetto all’ultima giornata, Francesco Farioli è pronto a rilanciarsi in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbero diverse le squadre che in queste settimane si sono fatte avanti per il tecnico italiano, ma nessuna di queste l’ha convinto al punto da strappargli il sì. Fra tutte, però, una in particolare si può ritenere in pole position, anche perché nelle trattative per Francesco Farioli sarebbe sceso in campo in prima persona addirittura il presidente, che ritiene il 36enne essere il profilo ideale con il quale avviare un nuovo corso che si spera possa essere non solo ambizioso ma anche vincente.

Farioli in Serie A dopo l’esperienza in Olanda

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Francesco Farioli, senza squadra dopo la sorprendente separazione dall’Ajax al termine di questa stagione. La delusione di aver perso all’ultima giornata di campionato l’Eredivisie è stata troppo pesante da accettare e digerire al punto che l’allenatore italiano ha deciso di non proseguire alla guida dei Lancieri.

Per ripartire e cercare di dimenticare il passato c’è bisogno di una nuova esperienza stimolante, che gli possa permettere di concentrarsi solo su questa e nient’altro. Avendo acquisito oramai un suo status, nel corso di queste settimane (e mesi) il nome di Francesco Farioli è stato accostato anche a realtà di un certo calibro, vedi il Tottenham fresco vincitore dell’Europa League, ma la sensazione è che la carriera dell’italiano possa ripartire proprio in patria, dalla Serie A, su una panchina anche piuttosto prestigiosa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Francesco Farioli sarebbe un’opzione per la panchina del Torino nella prossima stagione. Esonerato Paolo Vanoli, il presidente Urbano Cairo sarebbe alla ricerca di un profilo giovane dal quale ripartire, e l’ex Ajax sembrerebbe rispondere ai requisiti del presidente granata, che però potrebbe alla fine puntare su altro.

Farioli non è l’unico nome per la panchina: le alternative

Il Torino starebbe valutando la candidatura di Francesco Farioli per la panchina, ma se è vero l’interesse del Tottenham, fra le altre, convincerlo a sposare il progetto granata potrebbe diventare un’impresa a fronte di queste altre possibilità decisamente più prestigiose.

Per questo motivo Urbano Cairo valuterebbe anche altri profili, tanto prestigiosi quanto ambiziosi come Farioli. Non a caso nella giornata di ieri sono usciti i nomi di Gennaro Gattuso e del sogno (quasi impossibile) Maurizio Sarri, ma secondo i colleghi di Tuttosport il favorito a sedere sulla panchina del Torino nella prossima stagione è Marco Baroni, prossimo ad essere esonerato dalla Lazio. Il presidente del Toro non aspetta altro che una mossa da parte del collega ed amico Lotito per sedersi al tavolo delle trattative con l’ex Verona per proporgli la guida della formazione granata, alla ricerca di nuovi stimoli dopo le delusioni di questa stagione.