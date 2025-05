Farioli, svolta per il futuro: il nuovo annuncio in Serie A

Francesco Farioli è pronto a sbarcare subito nel campionato italiano. Spunta la nuova mossa a sorpresa in Serie A: ecco tutta la verità per il futuro

Le big italiane sono alla ricerca di nuovi profili interessanti anche come allenatori. Ecco il nuovo intreccio in Serie A per l’arrivo del giovane allenatore dell’Ajax Francesco Farioli. Conosciamo l’ultimo annuncio per il suo arrivo immediato in ottica futura: l’annuncio è arrivato da Sky Sport, ecco tutte le novità dell’ultim’ora.

Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato in Serie A. Spunta un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione: Farioli potrebbe sbarcare da allenatore in Italia dopo essere stato collaboratore di De Zerbi prima a Benevento e poi al Sassuolo. Un momento magico per lui alla guida dell’Ajax: ne ha fatta di strada, ma ora la sua ambizione è quella di sorprendere tutti nel campionato italiano.

Calciomercato, Farioli ha preso la decisione: la verità

Un nuovo intreccio decisivo per conoscere il futuro del giovane allenatore Francesco Farioli. L’allenatore italiano è voglioso di una nuova avventura proprio in Serie A: saranno giorni decisivi per puntare in alto.

Come svelato da Sky Sport, Farioli resta nella lista della Roma in vista della prossima stagione. Il profilo dell’allenatore italiano dell’Ajax è sempre molto considerato per la dirigenza giallorossa. Da monitorare attentamente anche il futuro di Cesc Fabregas, accostato negli ultimi giorni alla panchina capitolina. Da evitare completamente Stefano Pioli: non sarà lui l’allenatore della Roma.

Claudio Ranieri è stato protagonista in positivo con un girone di ritorno da urlo: la Roma sogna la qualificazione alla prossima Champions League dopo una lunga risalita. L’esperto allenatore giallorosso dirà addio al termine della stagione, ma sarà il consulente di mercato anche dei Friedkin. Ancora pochi giorni e poi si conoscerà ufficialmente il nome del prossimo allenatore della Roma.

Farioli resisterà fino alla fine dopo i grandi risultati collezionati alla guida dell’Ajax. Ora è pronto per vivere le responsabilità di una grande squadra in vista della prossima stagione: la società capitolina potrebbe così fargli un’ottima proposta. Una nuova mossa strategica di calciomercato prima di annunciare il nome del prossimo allenatore.

Spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica futura: tutto può cambiare velocemente per ambire a grandi palcoscenici. Un nuovo passo in avanti per chiudere l’affare in casa Roma. Farioli è già pronto.