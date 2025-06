Reijnders cambia volto al Milan: 70 milioni e triplo colpo per Allegri

Il centrocampista olandese vola da Guardiola al Manchester City: ecco il tesoretto per Tare per accontentare Allegri sul mercato

C’è fermento in casa Milan dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, con l’obiettivo di riportare in altro il ‘Diavolo’ dopo una stagione disastrosa e conclusa senza l’ingresso in Europa.

Tare come biglietto da visita nella veste di nuovo Ds ha strappato il sì dell’ex tecnico della Juventus, che adesso sta indicando alla dirigenza i profili a lui più congeniali per costruire una rosa all’altezza per il prossimo campionato. Il primo colpo probabilmente sarà Luka Modric, che lascerà il Real Madrid da svincolato dopo il Mondiale per Club.

Fruttuoso il blitz in Croazia di Tare per chiudere l’accordo con il quasi 40enne centrocampista, che andrà in parte a colmare il vuoto che presto lascerà Reijnders, sempre più vicino al trasferimento al Manchester City.

Calciomercato Milan, addio Reijnders: tesoretto per Rabiot, Guendouzi e Chiesa

L’olandese ha accettato la corte dei ‘Citizens’ di Guardiola, con il Milan che incasserà un assegno vicino ai 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Perdita pesante per la squadra rossonera, che cercherà di sfruttare il tesoretto a sua disposizione per rinforzare adeguatamente la mediana di Allegri.

Oltre a Modric, ci sono in particolare altri due nomi sul taccuino di Tare e della dirigenza di Via Aldo Rossi. La prima pista porta a Rabiot, pupillo e pretoriano di Allegri nell’esperienza alla guida della Juve. Il francese può liberarsi per una clausola di poco superiore ai 10 milioni, anche se lo scoglio sarebbe l’oneroso ingaggio da 7-8 milioni netti che la mamma-agente chiederebbe al Milan per lasciare il Marsiglia.

Insieme a Rabiot – come evidenzia il ‘Corriere della Sera’ – un altro nome che piace è quello del connazionale Guendouzi, in evidenza nell’ultima stagione alla Lazio. Per il classe ’99 non sarà però facile convincere Lotito a lasciarlo partire per un prezzo ragionevole, con il patron biancoceleste che valuta il giocatore 35-40 milioni di euro. Intanto per l’attacco Tare valuta il colpo Chiesa, nel mirino anche del Napoli se dovesse lasciare il Liverpool per tornare in Serie A.