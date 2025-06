Napoli: sgarbo alla Juve, un talento belga per Conte

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa e Manna avrebbe messo nel mirino un calciatore e potrebbe ‘sfidare’ i bianconeri sul calciomercato

Il Napoli sarebbe pronta a sfidare la Juventus nel prossimo calciomercato. In casa partenopea in questi giorni si starebbero valutando diversi profili. Conte ha evidenziato nei summit con la società la necessità di andare a rinforzare la rosa viste le tre competizioni e la volontà di arrivare fino in fondo in tutte le manifestazioni. Per questo motivo Manna si sta muovendo con attenzione e presto sono attese delle novità importanti.

Secondo le informazioni di tmw, il Napoli avrebbe messo nel mirino uno dei giovani più talentuosi presenti sul panorama europeo e in futuro anche Mondiale. In questa stagione si è messo in mostra in Ligue 1 e su di lui hanno posato gli occhi diversi club in vista del prossimo calciomercato. Naturalmente i partenopei hanno intenzione di fare un tentativo per provare a sbloccare la situazione e capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo in Ligue 1, Juve anticipata

Il Napoli guarda con attenzione ai giovani talenti che si stanno mettendo in mostra in Europa. L’obiettivo di Manna è quello di portare giocatori in rosa già pronti per dare una mano alla squadra e a Conte, ma anche profili di prospettiva e che potrebbero garantire un futuro roseo ai partenopei.

Il nome in questione è quello di Malick Fofana. Il Napoli starebbe seguendo da vicino il classe 2005 del Lione. In stagione ha messo a referto 11 gol e 6 assist in 41 partite. Numeri importanti e che lo hanno portato ad essere uno dei profili più seguiti per il prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi anche perché in casa partenopea si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso. Il profilo comunque piace molto al direttore sportivo e vedremo cosa succederà in futuro.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Fofana per il prossimo calciomercato. Il giocatore rappresenta una alternativa importante a Neres e per questo motivo i partenopei potrebbero decidere di andare ad affondare il colpo e magari anticipare la concorrenza di moltre altre squadre fra cui la Juventus.

Mercato Napoli: Fofana nuovo obiettivo

Fofana rappresenta un profilo molto interessante per il Napoli considerato il fatto che parliamo di un profilo giovane e di assoluta qualità.

Non sarà una operazione semplice di calciomercato da chiudere vista la concorrenza. Ma il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo per anticipare la concorrenza nella corsa a Fofana.