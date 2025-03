Giuntoli punta Fofana: ecco il prezzo chiesto alla Juventus

I bianconeri avrebbero messo gli occhi sul calciatore protagonista di un’annata positiva, ma il costo per ora è altissimo: 50 milioni

La Juve punta il quarto posto come obiettivo minimo e imprescindibile per il presente ma soprattutto il futuro del club. Fuori da Champions e Coppa Italia, oltre che dalla lotta scudetto, la squadra di Thiago Motta ha l’ultimo traguardo da non fallire. E non è detto che centrandolo salverà la panchina a fine stagione, quando Giuntoli e la società decideranno se andare avanti con lui o cambiare subito, prima del Mondiale per Club. Di sicuro, a prescindere dal prossimo allenatore, la rosa andrà rinforzata soprattutto in alcuni reparti. Non è bastato il mercato spendaccione della scorsa estate, con i rinforzi arrivati poi anche a gennaio.

Ci sono ruoli in cui i bianconeri sono carenti e soprattutto perderanno titolati, uno su tutti quello di punta centrale con Vlahovic che verrà ceduto a meno di clamorosi ribaltoni con tanto di rinnovo al ribasso. Difficilissimo pensare a uno scenario del genere. La difesa va sicuramente rinforzata in maniera importante, a centrocampo andranno valutate le posizioni di diversi giocatori come Douglas Luiz. In attacco l’unico incedibile sulla carta è Yildiz, ma senza Champions pure lui potrebbe essere a rischio. Intanto Giuntoli sta continuando a guardarsi intorno, confermando la linea di giocatori giovani con ingaggio ridotto e con una crescita potenziale importante nel cartellino. Uno di questi nomi è sicuramente Malick Fofana del Lione, che sta facendo molto bene in Ligue 1 e soprattutto in Europa League.

La Juve mette gli occhi su Fofana: costa già 50 milioni

A soli 19 anni, Malick Fofana è stato chiamato dal nuovo ct del Belgio, oltre che ex allenatore del Lione, Rudi Garcia che ha osservato la sua crescita in questa stagione. Tre gol e 4 assist in 23 partite di campionato, ma soprattutto 6 reti in 9 presenze in Europa League, che hanno trascinato l’OL ai quarti di finale e a essere una delle più accreditate per la vittoria del torneo.

L’esterno classe 2005 è arrivato a gennaio 2024 dal Gent per 20 millioni, cifra enorme per un 18 enne che però sta dimostrando di valerli tutti. E non a caso il mercato già chiama. Secondo ‘Caughtoffside’, diversi club europei starebbero già riflettendo su una mossa per Malick Fofana e tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Insieme ai bianconeri anche Aston Villa, PSG e Newcastle ma a quanto si legge la richiesta del Lione sarà di quelle importanti: sì alla cessione per 50 milioni. Prezzo decisamente alto per un giocatore che comunque è già molto duttile e ha numeri importanti pur giovanissimo. Tra le soluzioni anche l’eventualità di inserire una contropartita tecnica.