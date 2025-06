Milan, doppio affare dalla Lazio: Tare pigliatutto

Saranno giorni decisivi in casa Milan per annunciare i primi colpi in vista del futuro. Allegri non vede l’ora di tornare protagonista alla guida dei rossoneri: l’annuncio

Pochi minuti è arrivata la doppia lieta notizia in casa rossonera per chiudere subito due colpi dalla Lazio. Il ds Tare è al lavoro per innalzare il tasso tecnico della rosa del Milan anche in vista di numerose cessioni eccellenti. Ci sarà una nuova rivoluzione per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’annuncio decisivo di SportMediaset.

La dirigenza rossonera cercherà di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Max Allegri ha ottenuto subito tante garanzie sul fronte calciomercato per chiudere i primi innesti di spessore internazionale. Ecco la volontà del neo ds Igli Tare pronto a sbarcare nella Capitale dopo aver convinto Modric a vestire la maglia del Milan.

Calciomercato Milan, l’intreccio con la Lazio: Tare al lavoro

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare subito la fumata bianca per consegnare subito una rosa di tutto rispetto ad Allegri. L’allenatore livornese ha sposato subito il progetto del Milan per riportarlo alle primissime posizioni dopo un’annata totalmente da dimenticare. Ecco la nuova mossa a sorpresa per il doppio affare dalla Lazio.

Come svelato dall’ultima edizione di SportMediaset, il Milan è pronto a chiudere due affari dalla Lazio. Nel mirino Rovella e Guendouzi che si sono messi in luce sotto la gestione di Marco Baroni. Il neo ds Igli Tare conosce molto bene l’ambiente biancoceleste che ha ritrovato in panchina Maurizio Sarri, pronto ad iniziare l’avventura bis.

Novità importanti in casa biancoceleste per ambire a grandi palcoscenici. L’obiettivo principale è quello di tornare a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Allegri dovrà subito partire a mille per dare filo da torcere alle altre big italiane. Rovella e Guendouzi sono le prime scelte per il centrocampo rossonero: anche Adrien Rabiot sarebbe finito nel mirino dell’allenatore livornese.

Il centrocampista francese ha rivelato che i due si sentono sempre anche dopo aver scelto il progetto del Marsiglia. L’ex bianconero potrebbe essere la ciliegina sulla torta dopo lo sbarco a Milano di Modric. In casa rossonera si sogna in grande per tornare ai fasti di un tempo: un retroscena succoso di calciomercato per incrementare la rosa del futuro. Il Milan non ha intenzione di stare a guardare le altre big italiane: ormai ci siamo.