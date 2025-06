La gaffe dell’Al-Hilal scatena la bufera: “Hanno sbagliato Inzaghi”

L’Al-Hilal ufficializza l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter: nel video di presentazione ‘spunta’ però il fratello Pippo

L’Inter è a caccia del sostituto in panchina di Simone Inzaghi, intanto l’ormai ex tecnico nerazzurro firma con l’Al-Hilal e inizia la sua nuova avventura in Arabia Saudita.

Mercoledì Inzaghi è volato a Parigi per incontrare la dirigenza dell’Al-Hilal in un lussuoso hotel della capitale francese e firmare il faraonico contratto biennale con il sodalizio saudita. Per il tecnico piacentino oltre 50 milioni di euro fino al giugno 2027. Inzaghi era accompagnato dall’agente Pastorello e dal figlio Tommaso, intermediari nella trattativa con l’Al-Hilal.

Ieri quindi è arrivata l’ufficialità da parte degli arabi e le foto di rito sui canali dell’Al-Hilal tra i protagonisti della trattativa, compreso il presidente Fahad bin Nafel che a metà aprile era sbarcato a Milano per incontrare Inzaghi e convincerlo ad accettare la destinazione saudita come svelatovi in esclusiva da Calciomercato.it.

L’Al-Hilal ufficializza Simone Inzaghi: ma spunta il fratello Pippo

Intanto fa discutere il video di presentazione di Simone Inzaghi, dove insieme alle immagini del tecnico come sottofondo c’è una telecronaca di un celebre gol con la maglia del Milan del fratello Pippo. Una gaffe che ha infiammato i tifoso sui social, che hanno bersagliato l’Al-Hilal oltre all’allenatore ex Inter.

Hanno messo l audio di @RealPiccinini al gol di Pippo contro l ajax 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wZaKQuVyLl — . (@marco8602021) June 4, 2025

Ma hanno messo Piccinini sul gol di Pippo al Milan 🤣🤣🤣😅 — Ale91 (@Mi7an91) June 4, 2025

Pippo figlio unico ❤️🖤 — Alessio (@undefinitedAle) June 4, 2025

Ma non ci credo che avete messo l’audio di pippo… grandissimi. — Foot (@ibrandanovic) June 4, 2025

Ma la telecronaca del gol di Pippo Inzaghi che c’entra? — Aspettando l’addio di Correa (@LimoneInzaghi22) June 4, 2025

ahahaahahahhaahahahahah Pippooooooooooo. Poro Simone — Mattelan (@Matte_lan) June 4, 2025

mentalità pazzesca, stanno pagando 26mln annui pensando di aver preso quello che le champions le alza. PIPPO FIJO UNICO! — Dr. Tuitter (@DrTuitter) June 4, 2025

Queste tutte le razioni dei social al video di presentazione dell’Al-Hilal, con l’addio di Simone Inzaghi che fa discutere e non solo la parte nerazzurra di Milano.