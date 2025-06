Inter-Fabregas, rifiuto UFFICIALE: “Lo abbiamo comunicato a Marotta”

Nella telenovela tra i nerazzurri e il tecnico spagnolo un nuovo intervento ufficiale e soprattutto definitivo che rivela la reazione di Marotta

Con l’addio di Simone Inzaghi si è aperta una falla importante per l’Inter, che ora si trova senza allenatore a dieci giorni dal Mondiale per Club e soprattutto senza poter partecipare in maniera attiva e sostanziale all’enorme valzer di allenatori che ha coinvolto le varie big. Sfumati quindi sul nascere i vari Gasperini, Italiano, Sarri e soprattutto Massimiliano Allegri che poteva sicuramente essere un profilo corretto per i nerazzurri. Così si è parlato soprattutto di Roberto De Zerbi, Patrick Vieira, Cristian Chivu e ovviamente Cesc Fabregas.

Il tecnico spagnolo è il preferito della dirigenza, ma anche il più complicato da raggiungere. Il Como lo ha blindato, confermandogli un progetto ambizioso a livello sia economico che sportivo. In queste ore sono arrivate le parole del presidente Mirwan Suwarso che hanno chiuso la porta all’Inter, così come quelle del diretto interessato. Anche se poi, si sa, nel mercato spesso le parole vengono superate dai fatti e dalle offerte. Tanto che il ds nerazzurro Ausilio ha viaggiato fino a Londra per incontrare proprio Suwarso e Fabregas e capire i margini di manovra. Le voci sono continuate, la pista per lo spagnolo è rimasta aperta. Ma a far sbattere nuovemente l’Inter contro la realtà è stato lo stesso patron del Como in questi minuti.

Inter-Fabregas, il presidente del Como: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto e Marotta ha accettato”

Come riportato da Fabrizio Romano, Mirwan Suwarso è intervenuto nuovamente per spiegare la dinamica dell’incontro con l’Inter: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due club che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.

Un commento netto e chiaro, quello del presidente del Como che vuole tenersi strettissimo Fabregas dopo la promozione e il bel campionato appena chiuso, il primo in Serie A dopo una vita. E anche il mister ha ribadito di credere fortemente in questo progetto, che gli garantisce la libertà economica adatta e la possibilità soprattutto di lavorare nella maniera più consona a lui. La strada del club lombardo è tracciata, forte e profonda, con prospettive di crescita che restano enormi. Almeno per il momento, dunque, l’Inter pare debba ripiegare sulle alternative che non scaldano i tifosi. Vieira e Chivu i nomi principali, con l’allenatore francese che pare più avanti ma senza escludere una sua permanenza al Genoa (con rinnovo).