Inter, Chivu verso il sì: per lui due rinforzi dallo United

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso si sta avvicinando per la panchina il nome di Cristian Chivu. In tal senso, pare che la dirigenza sia pronta a mettergli a disposizione addirittura un doppio colpo dal Manchester United.

Sono ore a dir poco frenetiche e decisive nel futuro del club nerazzurro. Dopo il terremoto rappresentato prima dalla pesantissima sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique e poi dall’addio di Simone Inzaghi, è tempo adesso di rimettere le cose in ordine. In tal senso, il primo nome come profilo a cui affidare la panchina risponde al nome di una vecchia gloria dell’Inter. Stiamo parlando, ovviamente, di Cristian Chivu, che è pronto a lasciare il Parma per iniziare una avventura a dir poco complicata e stimolante.

A quanto pare, infatti, per l’ex Primavera dei nerazzurri si è all’affondo finale e nelle prossime ore potrebbero arrivare delle comunicazioni importanti. Ovviamente, però, quando sarà archiviata la questione allenatore bisognerà poi concentrarsi su quella relativa al mercato in entrata, dal momento che comunque la squadra andrà rinforzata. Ed in tal senso attenzione alle ultime notizie che arrivano, dal momento che si profila per l’Inter un doppio rinforzo che arriva dal Manchester United e che può essere molto interessante. Andiamo a vedere di che si tratta.

Inter, Chivu si avvicina: con lui due colpo dallo United?

Come è noto ai più, uno dei nomi più caldi per l’attacco dei nerazzurri è senza ombra di dubbio Rasmus Hojlund, che potrebbe seriamente salutare i Red Devils e rappresentare una occasione per tanti club italiani. Piace infatti anche al Napoli ed alla Juventus, ma a quanto pare è l’Inter la squadra che sta guidando la corsa per il danese. Conosce la Serie A e comporrebbe con Marcus Thuram e Lautaro Martinez un terzetto di tutto rispetto. Ed in un attacco a due sarebbe perfetto per entrambi.

Stando a quanto raccontato da Transferfeed, però, oltre all’ex Atalanta nel mirino dell’Inter c’è anche un altro esubero del Manchester United. Stiamo parlando di Jadon Sancho, che è rientrato dopo il prestito al Chelsea. Pur di non riscattarlo i Blues hanno pagato una penale e può essere una arma molto interessante per Chivu.

Anche al Parma, infatti, il tecnico romeno ha dimostrato che non disdegna un attacco a tre e potrebbe essere una freccia in più nel suo arco. In questo caso, si potrebbe anche lavorare per l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto.