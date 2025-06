Inter: Bisseck in Premier, deciso lo scambio

Il futuro del difensore tedesco potrebbe essere nel campionato inglese e un club sarebbe intenzionato a mettere sul piatto uno scambio

Saranno giorni intensi quelli di Ausilio a Londra. Il direttore sportivo nerazzurro si trova nella capitale inglese con la volontà principale di chiudere il discorso Fabregas. Il Como ha aperto alla possibilità di discutere con il tecnico spagnolo e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità importanti. Ma la trasferta in terra britannica potrebbe vedere anche un’altra trattativa pronta a decollare.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la trasferta di Ausilio a Londra potrebbe portare anche il dirigente nerazzurro a discutere una eventuale cessione di Bisseck nel prossimo calciomercato. Il difensore piace a diversi club inglesi e uno starebbe ragionando sulla possibilità di mettere sul piatto uno scambio per sbloccare la trattativa. Non è affatto un compito semplice e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire se l’Inter si muoverà in modo concreto su questa pista oppure si andrà su profili differenti.

Calciomercato Inter: via Bisseck, chi arriva al suo posto

Il futuro di Bisseck potrebbe essere in Premier. Il rendimento altalenante del tedesco starebbe portando i nerazzurri a fare un sacrificio con il tedesco anche per cercare di mettere in ordine i conti. Aston Villa, West Ham e Manchester United sono solo alcune delle squadre che hanno sondato il terreno per il difensore.

Ma a spuntarla potrebbe essere il Tottenham. Gli Spurs da tempo sono in forte pressing sul tedesco e, l’arrivo di Fabregas, potrebbe dare spazio magari alla possibilità di uno scambio nel prossimo calciomercato con Dragusin. Il romeno è un vecchio obiettivo nerazzurro e in viale della Liberazione si potrebbe decidere di dare il via libera a questa operazione con il coinvolgimento anche di Bisseck, tedesco sempre più vicino alla partenza.

L’ultima parola comunque spetterà direttamente al nuovo tecnico. Toccherà a lui decidere se far partire Bisseck e se nel prossimo calciomercato puntare su Dragusin. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione e quali saranno le scelte.

Mercato Inter: Dragusin nuovo obiettivo per la difesa?

Dragusin potrebbe essere il nuovo obiettivo per la difesa dell’Inter durante il calciomercato estivo. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e bisognerà capire cosa succederà in futuro.

La presenza di Ausilio a Londra rappresenta una occasione per magari sondare lo scambio con Bisseck. Un qualcosa da seguire con attenzione e vedremo cosa accadrà.