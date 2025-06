Inter, Bisseck dice addio: il sostituto arriva dalla Bundesliga

In casa Inter diventa sempre più concreta la possibilità di perdere Bisseck, sul quale ci sono gli occhi della Premier League. La cessione serve a finanziare delle entrate ed il suo sostituto può arrivare direttamente dalla Bundesliga tedesca.

E’ tempo di leccarsi le ferite per i nerazzurri, che hanno visto nella partita contro il Paris Saint Germain letteralmente crollare il proprio mondo dal punto di vista sportivo. La squadra di Luis Enrique, infatti, ha fatto emergere tutte le fragilità dei nerazzurri, che sono crollati ed hanno dovuto fare i conti con una umiliazione. Un 5-0 in una finale di UEFA Champions League che difficilmente sarà rimosso dalla mente dei tifosi ed anche di tutti gli appassionati di sport. Ovviamente, però, non si può di certo fermare tutto qui.

In tal senso, questa volta si avrà sicuramente maggior margine di azione, ma in ogni caso, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che gli innesti che servono tanti, andranno ad essere ancora decisive le cessioni. In tal senso, da diverso tempo si parla di un forte interessamento del Manchester United per Bisseck, con il tedesco che potrebbe rappresentare una importante plusvalenza. Si tratterebbe di un addio per certi aspetti doloroso, ma anche necessario. Il suo erede, però, a sorpresa, potrebbe arrivare proprio dalla Bundesliga tedesca. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, nuovo difensore dalla Bundesliga: sfida a tanti top club

Ovviamente Beppe Marotta è consapevole di dover valutare con attenzione tutte le mosse che serviranno per rinforzare la squadra. In tal senso, si parla di una offerta per Bisseck del Manchester United di circa 60 milioni di euro. Da questo punto di vista, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, pare che l’Inter si stia muovendo con interesse sulle tracce di Danilo Doekhi, centrale di difesa di proprietà dell’Union Berlin che in questa stagione ha fatto grandissime cose. E che può essere un autentico affare.

Il difensore centrale, a dir poco roccioso, ha un contratto fino al 2026 e, di conseguenza, questa può essere l’ultima occasione per l’Union Berlin di monetizzare dal suo addio. L’Inter è consapevole che nel contratto di Doekhi c’è una clausola rescissoria a dir poco interessante pari a soli 9 milioni di euro. Classe 1998, si tratta di un profilo che potrebbe portare grande solidità alla difesa dei nerazzurri.

Attenzione, però, alla concorrenza con la quale dovrà fare i conti l’Inter. Sul calciatore ci sono tante squadre, a partire dalla Fiorentina in Serie A e dal Nizza alla Ligue 1. Si attendono sviluppi, ma attenzione al profilo di Doekhi per i nerazzurri.