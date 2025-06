Donnarumma in Serie A: ritorno al Milan, decisione presa

Donnarumma ha appena vinto la Champions col PSG da grande protagonista. Il suo contratto scade però ancora a giugno 2026

È tutt’altro che impossibile il ritorno in Serie A di ‘Gigio’ Donnarumma, fresco vincitore della Champions League e, soprattutto, ancora in scadenza di contratto col PSG nel giugno del 2026. “Abbiamo avuto un confronto con il club dopo la finale e a breve ne riparleremo. Tutto senza nessuna fretta”, ha dichiarato il suo agente Enzo Raiola dopo il summit in sede Inter per parlare del futuro del suo assistito Cocchi.

Proprio i nerazzurri, però, sono molto interessati all’ex portiere del Milan. Diciamo anche che Marotta e Ausilio pregustano il grande colpo a zero: “Piace ed è inutile nasconderlo – ha ammesso Raiola ai cronisti presenti fuori la sede del club, tra cui l’inviato di Calciomercato.it – Oggi, tuttavia, non c’è alcun discorso con loro, zero assoluto”.

Il procuratore del classe ’99 di Castellammare di Stabia ha spento pure le voci sul Napoli, del resto sta rinnovando Meret, anche se i rumors sul futuro del portiere di Castellammare di Stabia non si placano neanche per sogno. Ecco perché CM.IT ha fatto un sondaggio sui social, in particolare su X. Ai propri utenti ha chiesto “quale squadra italiana dovrebbe fare di tutto per prenderlo?”.

L’opzione meno votata è stata il Napoli, quarto e ultimo con l’11,5%. Poco più del doppio, parliamo del 24%, ha invece preso il clamoroso ritorno al Milan, lasciato da svincolato nell’estate 2021. Mai dire mai nel calcio e nel calciomercato, ma allo stato attuale non ci sono chance per un suo riapprodo a Milanello.

Inter o Juve per Donnarumma: scelta fatta

Alla fine, per Donnarumma, è stata lotta a due tra Inter e Juventus. Ai bianconeri fu vicino proprio quando si accingeva a lasciare il Milan, poi però Allegri – di ritorno a Torino – preferì puntare ancora su Szczesny e allora la pista tramontò.

Gli stessi bianconeri si sono aggiudicati il sondaggio, battendo gli storici rivali. Con il 36,5% è stata la Juve la più votata, quindi è lei che dovrebbe fare di tutto per strappare Donnarumma al Paris Saint-Germain.