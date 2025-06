Di Gregorio ceduto in Serie A: “Donnarumma alla Juve”

Le ultime sul futuro dei due portieri italiani. Dopo un anno in bianconero, l’ex Monza è pronto già a salutare: la situazione

Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Il portiere italiano, dopo aver vinto la Champions League con la maglia del Psg, potrebbe cambiare aria.

E’ un’ipotesi che il suo agente ha fatto intendere: ogni porta relativa al futuro, infatti, è stata lasciata aperta da Enzo Raiola durante le sue interviste. Non ha chiuso nemmeno al Milan, ma al momento appare difficile ipotizzare un suo ritorno in rossonero.

Più facile che sia la Juventus ad accogliere l’estremo difensore di Luciano Spalletti. Giovanni Albanese, intervenuto sul proprio canale YouTube, non ha alcun dubbio in merito: “La Juventus si sta muovendo sulle tracce di Gigio Donnarumma, che può lasciare il Psg dopo aver vinto la Champions League. Si è parlato tanto di Napoli e Inter, ma c’è solo un club italiano che sta lavorando per riportarlo in Italia ed è la Juventus”.

Albanese così analizza la situazione portieri in casa bianconera. Il club lo scorso anno aveva deciso di puntare forte su Di Gregorio: “Aver messo fuori dai piani Szczesny è tra gli errori di Giuntoli. Il polacco ha dimostrato al Barcellona di essere performante e un punto di riferimento. Di Gregorio, però, è arrivato dal Monza con l’idea di restare per molto tempo in bianconero. E’ stato uno dei giocatori più importanti nell’ultima stagione e questa idea c’è ancora”.

Juve, tra Donnarumma e Di Gregorio: il punto della porta bianconera

La Juventus pensa, quindi, di mettere le mani su Donnarumma: “Lui non ha ancora espresso la volontà di lasciare il Psg, ma c’è questa possibilità. La Juventus è così alla finestra, è una pista che si può concretizzare”. Prosegue Albanese.

“La volontà dei bianconeri, per indicazione della proprietà, è quella di costruire uno zoccolo duro italiano. Ha un ingaggio importante, ma a Torino si vuole cambiare il volto della squadra con 4-5 giocatori nuovi e si può mettere in discussione tanto”.

Con Donnarumma alla Juventus, ovviamente Michele Di Gregorio farebbe le valigie: “Si sono mossi club inglesi. Dalla Premier League può arrivare una proposta importante e la Juve può mettere a bilancio un’ottima plusvalenza con una sua cessione. Bisogna poi fare attenzione anche in Italia. Cerchiamo, ad esempio, di capire cosa può succedere a Roma con Svilar, ma anche all’Inter. E’ questo lo scenario. Posso garantirvi che ci sono delle tracce concrete per ripotare in Italia Donnarumma, avendo il gradimento del portiere”