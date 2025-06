Piove sul bagnato in casa Inter: tegola Bisseck in vista del Mondiale per Club, i dettagli

Le condizioni del difensore tedesco uscito per infortunio in finale di Champions

Piove sul bagnato in casa Inter, reduce dal ko storico in finale di Champions League. Dopo l’addio di Inzaghi e le difficoltà per un sostituto all’altezza, con Ausilio volato a Londra per trattare Fabregas, ecco arrivare la tegola Bisseck.

Come appreso da Calciomercato.it, non sarà breve lo stop del difensore tedesco. L’ex Aarhus è alle prese con una distrazione muscolare al flessore della coscia subita nella finale di Champions col PSG. Il difensore tedesco rischia di saltare l’intera fase a gironi del Mondiale per Club.

Nella sua seconda stagione all’Inter, Bisseck ha conquistato la maglia della Nazionale maggiore e disputato 46 partite per un totale di 2.847′. A Monaco di Baviera ha giocato appena 9′: è entrato al 53′ e poi uscito al 62′ per l’infortunio che ora potrebbe fargli saltare metà Mondiale.