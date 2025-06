Milan, Modric e non solo: due rinforzi dalla Lazio per Allegri

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso Luka Modric potrebbe essere solo il primo profilo che sarà consegnato nelle mani di Allegri. Attenzione alla pista che potrebbe portare in rossonero un doppio colpo dalla Lazio.

Per i rossoneri si tratta di un periodo cruciale per il loro futuro. Bisogna, infatti, resettare praticamente tutto quanto fatto negli ultimi anni, con la squadra che è calata gradualmente dopo la conquista dello Scudetto e che è sprofondata addirittura fuori dalla zona europea in questa stagione che da poco si è conclusa. Non a caso, dopo i rischi corsi affidando la squadra a Paulo Fonseca un anno fa (e prima ancora l’allontanamento di Maldini e Massara), la dirigenza del Milan ha deciso di andare sul sicuro. Scegliendo prima Igli Tare come direttore sportivo e poi Allegri come allenatore.

Ovviamente, però, la squadra ha bisogno di innesti e per questo momento stanno arrivando dei movimenti non di poco conto. Pare, infatti, che il Milan abbia affondato il colpo in maniera decisa su Luka Modric, che potrebbe portare nello spogliatoio quella mentalità vincente che si è smarrita dall’addio di profili come Ibrahimovic prima e Giroud poi. Ma non è tutto. A quanto pare, infatti, Tare sta guardando con attenzione in quella che era casa sua fino a poco tempo. Stiamo parlando, ovviamente, della Lazio, addirittura per un doppio colpo.

Milan, Tare guarda in casa Lazio: Allegri chiede rinforzi

Dal momento che Modric, per il quale si è ai dettagli, può essere un grande innesto ma non risolvere tutti i problemi di questa squadra. Per questo motivo, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, per il Milan un obiettivo importante può arrivare direttamente dalla Lazio. A quanto pare, infatti, Igli Tare vuole regalare a Massimiliano Allegri Matteo Guendouzi, che rappresenta una pista più percorribile rispetto a quella di Rabiot ed un calciatore paragonabile per caratteristiche all’ex Juventus.

Ma non è tutto. Da diversi giorni, infatti, si parla di un forte interessamento del Milan anche per Mario Gila, la cui permanenza alla Lazio è tutt’altro che scontato e che non disdegnerebbe un trasferimento di questo tipo. Ancor di più se si tiene conto del fatto che con Maurizio Sarri i rapporti non sono mai stati idilliaci, con lo spagnolo che ha sempre giocato poco.

Per quest’ultimo, però, attenzione all’inserimento del Paris Saint Germain, che potrebbe cambiare le carte in tavola e mettere la strada in salita per il Milan. Si tratta di due piste da seguire con attenzione, per due calciatori che per caratteristiche sembrano essere perfette per Massimiliano Allegri.