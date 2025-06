Lascia il ritiro della Nazionale: ecco il rinforzo per l’Inter in vista del Mondiale

Salta la convocazione con l’Italia per infortunio: parte con l’Inter per il Mondiale per Club negli Stati Uniti

Tegola pesante per la Nazionale in vista dei prossimi impegni. Lascia il ritiro dell’Italia per infortunio dopo gli esami svolti nelle scorse ore.

Francesco Pio Esposito non parteciperà infatti all’Europeo di categoria con la maglia dell’Under 21, costringendo il Ct Nunziata a rinunciare a un tassello importantissimo nell’attacco degli Azzurrini.

La nota stamane della Federazione: “Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che – in accordo con lo staff medico dell’Inter, suo club di appartenenza – lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni”.

Inter, niente Europeo per Pio Esposito: possibile convocazione per il Mondiale

Pio Esposito non partirà quindi per la spedizione in Slovacchia con l’Under 21 e rientrerà ad Appiano Gentile nei prossimi giorni per essere valutato dallo staff medico dell’Inter.

Se il giovane attaccante riuscirà a recuperare in tempo, dovrebbe essere aggregato alla spedizione nerazzurra per il Mondiale per Club in programma da metà giugno negli Stati Uniti. L’intenzione dell’Inter, in attesa di scegliere il nuovo allenatore dopo il divorzio con Inzaghi, è di convocare Pio Esposito per la competizione negli ‘States’.

Solo dopo il Mondiale invece il sodalizio vicecampione d’Europa scioglierà le riserve sul futuro del bomber classe 2005, che oltre al Napoli piace anche a Lazio, Bologna e Atalanta. L’Inter non vuole però privarsi e perdere il controllo sul giocatore e per completare il percorso di crescita sta valutando un nuovo prestito in Serie A. Pio Esposito viene valutato circa 30 milioni di euro e con lo Spezia nel campionato cadetto ha firmato 19 reti tra regular season e playoff.