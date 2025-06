Juventus, 60 milioni e nuovo bomber al Mondiale

C’è una priorità per la nuova dirigenza della Juve: consegnare a Tudor un nuovo centravanti già per il Mondiale per Club

Ancora grandi cambiamenti alla Juventus. Ieri è arrivata l’ufficialità della separazione con Giuntoli, nell’aria da diversi giorni dopo la decisione di Elkann di fare piazza pulita del vecchio management.

Poteri nell’aria sportiva a Comolli, coadiuvato da Giorgio Chiellini in attesa di un nuovo Direttore sportivo. Intanto la neo dirigenza ha rassicurato Tudor che allenerà la squadra nel Mondiale per Club, con il tecnico che ha portato in Champions la Juve che ha buone possibilità anche di restare nella prossima stagione.

La ‘Vecchia Signora’ intanto deve risolvere la grana Vlahovic in uscita, con il serbo che rimane in uscita malgrado il cambio dirigenziale alla Continassa. Il serbo è in scadenza tra un anno, le trattative di rinnovo si sono arenate da tempo e la Juve non può permettersi un ingaggio da 23 milioni lordi all’anno.

Calciomercato Juventus, Comolli accelera per David: da superare la concorrenza di Napoli e Inter

La Juventus quindi sta cercando una nuova destinazione per Vlahovic e punta a incassare una ventina di milioni per l’addio dell’ex Fiorentina.

In attesa di volare negli Stati Uniti e della scelta del nuovo Ds, la priorità per la Juve rimane un centravanti visto che il reparto sarà rivoluzionato e anche Milik destinato alla partenza. Il club bianconero tratta con il Paris Saint-Germain la permanenza di Kolo Muani e inoltre si è informata con i neocampioni d’Europa sulla situazione di Gonçalo Ramos. Restano sul taccuino anche Retegui, Gyokeres e Hojlund, mentre tra i preferiti c’è sempre Jonathan David che si è svincolato da Lille.

Il canadese era stimato da Giuntoli ma piace anche Comolli, che ha avuto modo di osservarlo da vicino in Francia nella sua esperienza al Tolosa. La Juve pianifica dei nuovi contatti con gli agenti del giocatore, anche per superare la concorrenza in Italia di Napoli e Inter. Tra ingaggio e commissioni servirà una spesa da circa 60 milioni di euro per portare David sotto la Mole.