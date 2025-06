Inter, rivoluzione in attacco: doppio addio e colpo dal Chelsea

L’Inter è al lavoro per il suo futuro e sta per mettere in atto una autentica rivoluzione che riguarda il reparto avanzato. La doppia cessione, infatti, serve a finanziare il colpo che arriva direttamente dal Chelsea.

I nerazzurri stanno lavorando al proprio futuro ed in tal senso restano ancora tante questioni da risolvere. La prima, ovviamente, riguarda la scelta del nuovo allenatore. Come è noto, infatti, la società, nella figura di Beppe Marotta ma non solo sua, aveva puntato in maniera importante su Cesc Fabregas per il dopo Inzaghi. Nella giornata di oggi, però, è arrivata una autentica doccia fredda. Sono arrivate, da questo punto di vista, prima le parole del presidente del Como e poi quelle dello stesso tecnico spagnolo che lasciano pensare che si tratti di una ipotesi già scongiurata.

In tal senso, a prescindere da tutto, c’è la netta consapevolezza del fatto che molte cose cambieranno in questa sessione estiva. Con tanti profili che sono in bilico. Sicuramente in difesa, ma anche per quanto riguarda il centrocampo ed il reparto avanzato. Da questo punto di vista emergono notizie importanti, dal momento che a quanto pare l’Inter sta mettendo in cantiere una autentica rivoluzione per l’attacco. Una doppia cessione, infatti, potrebbe mettere la strada in discesa per un colpo che arriverebbe direttamente dal Chelsea. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, nuovo rinforzo dal Chelsea: Marotta lavora al grande colpo

Per i nerazzurri sono tempi molto duri. Dopo l’umiliazione in finale di Champions League per mano del Paris Saint Germain, è arrivata poi la notizia dell’addio di Simone Inzaghi, con la pista Cesc Fabregas che si è anche molto raffreddata. In tal senso, stando a quanto raccontato da Simon Phillips, noto podcaster molto vicino al Chelsea, l’Inter ha messo nel mirino un nuovo attaccante proprio dai Blues. Si tratterebbe di Nicolas Jackson, prototipo dell’attaccante moderno che con Maresca ha trovato tanto spazio.

Il Chelsea, però, sta lavorando da tempo per regalarsi un centravanti maggiormente di grido e per questo motivo Nicolas Jackson potrebbe seriamente partire. Secondo Transfermarkt, ha un valore di 50 milioni di euro ed a finanziare parzialmente questo colpo potrebbero essere due cessioni. Andranno via, infatti, sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic che, pur non avendo un valore di mercato elevato, permetteranno all’Inter di risparmiare sul loro pesante ingaggio.

Si tratta di un profilo da tenere attentamente in considerazione, dal momento che ha delle caratteristiche tali da sposarsi perfettamente sia con quelle di Marcus Thuram che con quelle di Lautaro Martinez. E con un attacco a due potrebbe garantire al nuovo allenatore dell’Inter di avere tre giocatori per due posti di altissimo profilo.