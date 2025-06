Inter, Inzaghi-Acerbi: perché l’operazione con gli arabi si può fare subito

L’allenatore nerazzurro è ormai in procinto di cambiare radicalmente la propria carriera. Con lui cresce anche l’ipotesi relativa al difensore italiano

Intorno all’Inter aumentano i punti interrogativi in vista del prossimo futuro. La stagione si è conclusa con la debacle in finale di Champions League in attesa di provare a trovare riscatto con la nuova versione del Mondiale per Club.

Nel mezzo crescono a vista d’occhio i rumors sui possibili cambiamenti in casa nerazzurra tra campo e panchina. Il focus è tutto su Simone Inzaghi che si prepara a lasciare il club meneghino per intraprendere una nuova avventura diversa sotto ogni punto di vista.

“Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto”, ha ufficializzato lo stesso allenatore con una lettera indirizzata a tutto l’ambiente nerazzurro.

A quattro anni dall’inizio della sua esperienza interista Inzaghi lascia San Siro per sposare la causa dell‘Al Hilal, club saudita che lo ricoprirà di milioni.

Calciomercato Inter, non solo Inzaghi: anche Acerbi può finire in Arabia

L’Inter dovrà quindi ripartire da altri lidi, con i dubbi che aumentano costantemente anche nel roster nerazzurro. Il caso Acerbi delle scorse ore in Nazionale ha fatto molto rumore con la convocazione rifiutata, ma non è l’unico spunto per parlare del difensore italiano.

L’esperto centrale è stato un pilastro dello spogliatoio interista in questi anni ma potrebbe essere arrivato al capolinea, con il fascino dell’Arabia Saudita che potrebbe colpire anche lui.

Il tecnico infatti in terra saudita vorrebbe portare un fedelissimo: per ora Barella e Bastoni hanno declinato mentre Acerbi potrebbe invece seguirlo.

Il difensore ha un contratto con una clausola che potrebbe cambiargli il destino, ed ha ricevuto un’offerta dall’Al Hilal oltre ad aver anche parlato con lo stesso Inzaghi. L’agente, Pastorello, è stato anche l’intermediario della trattativa tra l’allenatore e il club arabo. Quindi diversi fattori agevolano la possibile buona riuscita dell’affare.