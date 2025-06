Inter, Fabregas non si muove da Como: scelto il sostituto

L’Inter ha dovuto incassare il no del presidente del Como per Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è stato confermato ancora una volta: spunta il nome del sostituto di Inzaghi

Il ds Ausilio è in viaggio verso Londra per incontrare proprio Fabregas. Spunta il no definitivo del presidente del Como in vista della prossima stagione: il tempo stringe per scegliere così il nuovo sostituto di Simone Inzaghi.

Come svelato dall’edizione online de La Provincia di Como, Cesc Fabregas è stato blindato dal presidente Mirwan Suwarso durante un evento a Londra: “Il progetto del Como è a lungo termine e Cesc Fabregas non se ne andrà”, le sue dichiarazioni che hanno fatto già il giro dei social. Ora il presidente Beppe Marotta dovrà prendere una nuova decisione immediata in vista del Mondiale per Club: ecco la mossa vincente per iniziare subito il nuovo progetto di rinnovamento totale.

Calciomercato Inter, l’intreccio per la panchina nerazzurra: la mossa vincente di Marotta

Le prossime ore saranno decisive per conoscere subito il nome del prossimo allenatore dell’Inter. Una nuova idea interessante in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa di Marotta.

Secondo le ultime informazioni l’Inter dovrà prendere una decisione in tempi brevi per conoscere il prossimo allenatore. L’addio di Simone Inzaghi ha sconvolto tutto l’ambiente nerazzurro: spunta l’intreccio decisivo per il futuro. In lizza ci sarebbe ancora il nome di Thiago Motta pronto a tornare protagonista su una panchina prestigioso dopo l’esonero alla Juventus. Anche Palladino resiste ancora così come Cristian Chivu, che è stato per anni l’allenatore della Primavera dell’Inter.

Fabregas è stata sempre la prima scelta per rivoluzionare il progetto tecnico dei nerazzurri. Dopo l’addio di Inzaghi l’Inter dovrà scegliere subito il nuovo sostituto per iniziare alla grande il percorso condiviso. Nelle prossime ore dovrà arrivare la fumata bianca per mettersi subito al lavoro.

La conferma è arrivata anche dal noto agente, Enzo Raiola, che ha parlato in sede nerazzurra per il suo giovane assistito Cocchi, terzino della Primavera. Secondo le sue indiscrezioni ha rivelato che ci sarà una nuova rivoluzione con una linea più giovane rispetto al passato: il futuro di Cocchi dipenderà anche dal prossimo allenatore. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca immediata. L’Inter vuole subito iniziare il nuovo progetto senza perdere ulteriore tempo in ottica futura: ecco la mossa a sorpresa per il futuro.