Calciomercato, arriva il nuovo difensore: affare col Chelsea

Nuovo affare dal Chelsea per rinforzare la retroguardia delle big della Serie A. Ecco la mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici: il colpo per la Champions

Un intreccio di calciomercato di spessore internazionale per rinforzare la rosa della big italiana. Una nuova mossa a sorpresa per arrivare subito al difensore del Chelsea pronto a sbarcare in Serie A: ecco tutte le novità dell’ultim’ora.

Una nuova svolta in vista della prossima stagione. Saranno giorni intensi per le big italiane che sono alla ricerca di profili di spessore internazionale. Tante le trattative in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: la mossa a sorpresa per arrivare al top player in difesa. Un nuovo intreccio di calciomercato con il Chelsea per chiudere subito la futura operazione: bastano 20 milioni per arrivare al colpo in difesa.

Calciomercato, sprint con il Chelsea: affare fatto

Saranno giorni intensi in Serie A per mettere a segno i primi colpi nella finestra ufficiale di giugno. Tra pochi giorni partirà ufficialmente il Mondiale per Club: ecco la svolta a sorpresa in casa Chelsea.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le big della Serie A continuano a guardare in Premier League per un nuovo affare in difesa. Spunta l’intreccio con i Blues per arrivare a Trevoh Chalobah: il ds Manna potrebbe così rinforzare il reparto difensivo sborsando 20 milioni di euro.

Il Napoli continua a guardarsi intorno: le piste che portano a Beukema e Gatti si sono fatte più complicate. Suo fratello Nathaniel ha vestito già la maglia del Napoli arrivando nel 2015 sotto la gestione Sarri: per lui soltanto un gol in Europa League. Ora il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte che ha deciso di continuare la sua avventura alla guida del Napoli.

Saranno settimane intense per trovare così i nuovi colpi da affidare all’allenatore del Napoli. Chalobah non vede l’ora di cambiare aria dicendo addio al Chelsea. Una nuova mossa vincente di calciomercato: affare da 20 milioni di euro per il possente difensore dei Blues.

Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro: è stato convocato recentemente anche nella Nazionale del Ct Thomas Tuchel. Saranno decisivi i giorni giorni per arrivare alla fumata bianca: spunta il nuovo intreccio in casa Chelsea. Ormai ci siamo per una nuova mossa a sorpresa per rinforzare la difesa del Napoli.