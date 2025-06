Sorpresa Pioli: ancora in Serie A, torna da ex

Le ultime sul futuro del tecnico di Parma che può lasciare l’Arabia Saudita per far ritorno in Italia: ecco la situazione

Sarà una settimana intensa per le panchine di Serie A. Ancora sono diverse le squadre che non hanno preso il nuovo allenatore e di situazioni ingarbugliate ce ne sono parecchie. Il Milan ha messo le mani su Massimiliano Allegri, chiudendo immediatamente ed evitando così clamorosi ribaltoni.

Possono stare tranquille anche le due romane, che hanno deciso di ripartire da Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. Nelle prossime ore sapremo con certezza se anche l’Inter dovrĂ trovarsi una nuova guida o potrĂ continuare con Simone Inzaghi. In questo momento è molto piĂą facile la prima ipotesi. Ma sono alla ricerca di un allenatore anche la Juventus, che sta faticando terribilmente dopo i no di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, e l’Atalanta.

I bergamaschi sono alle prese con una scelta importante e si sta pensando seriamente ai ‘figli’ di Gasperini per dare continuitĂ al progetto. Ecco perchĂ© Thiago Motta e Raffaele Palladino sono dei seri candidati. Attenzione, però, anche a Stefano Pioli che è stato contattato dai bergamaschi.

Pioli in Serie A: può tornare dove ha già allenato

L’ex Milan ha un contratto importante con l’Al-Nassr. In Arabia la sua avventura non sta andando come sperava, ma per il futuro del tecnico di Parma bisogna fare attenzione all’aspetto economico-fiscale che potrebbe rallentare una sua eventuale separazione.

L’Atalanta, però, non è stata l’unica squadra ad aver pensato a Pioli, che in passato è stato spesso cercato dalla Juventus.  Il suo profilo, dunque, non può essere scartato ancora. Attenzione, inoltre, ad un’altra possibilitĂ , quella legata alla Fiorentina.

Anche i Viola si sono ritrovati a cercare una nuova guida. In questo caso è stato l’ex Monza a decidere di separarsi dal club di Firenze. Oggi così la squadra di Commisso sta provando ad individuare il profilo giusto. Si sta pensando a Francesco Farioli, che ha detto addio all’Ajax, ma anche ad Alberto Gilardino, pronto a rientrare nel giro dopo l’esonero dal Genoa. Genoa, dove si è messo in mostra Patrick Vieira, che piace alla Fiorentine e che nei giorni scorsi è stato accostato pure alle panchine di Milan, Roma, Atalanta e Inter. Tanti nomi per una Serie A pronta ad essere totalmente rivoluzionata