Inzaghi all’Al-Hilal coi big della Serie A: doppio colpo clamoroso. E Barella…

Il tecnico ha lasciato l’Inter per legarsi ai sauditi, che gli hanno garantito una campagna acquisti di altissimo profilo

L’Al-Hilal riparte da Simone Inzaghi. Alla fine il tecnico ha deciso di lasciare l’Inter e dire sì ai sauditi, con cui aveva già raggiunto un accordo prima ancora della finale Champions col PSG. Per il piacentino super contratto da 26 milioni di euro netti a stagione, con la firma attesa nel prossimo weekend.

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato di come l’Al-Hilal gli abbia garantito anche una campagna acquisti roboante. Un colpaccio dietro l’altro per costruire una squadra di altissimo livello. In attacco il prescelto è Victor Osimhen, con il club arabo disposto a quanto pare a versare nelle casse del Napoli i 75 milioni di euro della clausola. Sul nigeriano c’era pure la Juventus, c’era perlomeno fino alla cacciata di Giuntoli.

Da Osimhen a Ederson e Theo Hernandez (che per ora dice no): i colpi dell’Al-Hilal per Inzaghi

Per il centrocampo il sogno sarebbe invece Bruno Fernandes del Manchester United, anche se il portoghese pare aver respinto al momento la ricchissima proposta messa sul tavolo. Tra i grandi obiettivi risulta esserci Ederson dell’Atalanta, un altro pezzo da novanta della nostra Serie A che, non a caso, Inzaghi avrebbe voluto con sé già ad Appiano. A proposito, non è escluso che l’Al-Hilal possa tornare alla carica per Nicolò Barella, uno dei pilastri dell’Inter inzaghiana.

Chiudendo con la difesa, sull’out mancino il primo nome in cima alla lista è quello di Theo Hernandez, avversario di Inzaghi nei tanti derby dei suoi 4 anni sulla panchina nerazzurra. L’Al-Hilal ha giù trovato un’intesa di massima col Milan intorno ai 35 milioni di euro, tuttavia fin qui non è riuscita a strappare il sì del transalpino nonostante un’offerta da 18/20 milioni a stagione. Fin qui, appunto…