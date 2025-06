Inter, Fabregas nuovo allenatore: doppio colpo dallo United per il sì

L’Inter, prendendo atto della volontà di Inzaghi di andar via, è pronta a puntare con decisione su Cesc Fabregas e per convincerlo può arrivare un doppio colpo direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i nerazzurri la data di oggi potrebbe essere quella di un nuovo inizio. Simone Inzaghi, infatti, è pronto ad approdare in Arabia Saudita ed i nerazzurri si stanno guardando attorno per individuare il suo erede. Dopo quattro anni, infatti, si è conclusa di fatto la sua esperienza all’Inter, che ha portato in dote uno Scudetto, due finali di Champions League (perse contro Manchester City prima e Paris Saint Germain poi), tre Coppe Italia e due Supercoppe. In tal senso, il principale candidato è Cesc Fabregas, a cui però andrà presentato un progetto importante per convincerlo a lasciare il Como.

Le alternative, come è normale che sia, non mancano di certo, e vanno da due grandi ex come Patrick Vieira e Christian Chivu ad un giovane emergente come Francesco Farioli. Profili interessanti senza ombra di dubbio alcuna, ma che non sembrano scaldare particolarmente i cuori. In tal senso, proprio con l’obiettivo di convincere il tecnico spagnolo l’Inter può mettere a segno un doppio colpo che arriva direttamente dal Manchester United e che può far fare a questa squadra un importante salto di qualità.

Inter, doppio colpo nel mirino dal Manchester United: le ultime

Come è noto, da tempo l’Inter si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Rasmus Hojlund, che al Manchester United sta faticando tantissimo e che, invece, in Serie A ha fatto cose impressionanti con l’Atalanta. L’interesse dei nerazzurri è concreto ed i primi approcci sono anche stati realizzati, come raccontato da Fabrizio Romano. Ma è anche un altro il nome su cui i dirigenti nerazzurri avrebbero posto gli occhi ed ancora una volta arriverebbe dai Red Devils.

Secondo il “The Sun“, infatti, l’Inter ha messo nel mirino un altro esubero di Ruben Amorim, vale a dire Marcus Rashford, che nella parentesi in prestito all’Aston Villa ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe e la sua capacità di incidere. Si tratterebbe di un profilo perfetto per le esigenze tecniche e tattiche di Cesc Fabregas, che ha dimostrato di saper far rendere al meglio profili con questa capacità di attaccare la porta. Soprattutto partendo dall’esterno..

Al momento i Red Devils per lui chiedono circa 40 milioni di euro ed il Barcellona sembra in vantaggio su tutti. Le difficoltà economiche dei catalani frenano l’affare e l’Inter a quanto pare vuole provare ad approfittarne.