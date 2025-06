Inter al lavoro per il dopo Sommer: il portiere sta per firmare

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso c’è da valutare il profilo di Yann Sommer, che va per i 36 anni. In tal senso, pare sia stato individuato il profilo in questione che ora sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i nerazzurri è questo il momento di leccarsi le ferite dopo una stagione così difficile e così piena di successi, eppure che si è conclusa con zero titoli in bacheca. L’ultimo mese e mezzo è stato un autentico tracollo: prima l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, poi la conquista dello Scudetto del Napoli con un punto di vantaggio ed infine l’umiliazione subita per mano del Paris Saint Germain in finale di Champions League. Con la squadra di Luis Enrique che si è imposta per 5-0 lasciando poco spazio a polemiche o proteste.

In tal senso, però, una squadra tanto ambiziosa ed importante non può non essere continuamente operativa anche in prospettiva futura. Tiene banco, ovviamente, su tutte la vicenda relativa al futuro di Simone Inzaghi e della panchina dell’Inter ancora tutta da risolvere. In tal senso, però, con Yann Sommer che ha 36 anni, è inevitabile che i nerazzurri si stiano guardando attorno per trovare un nuovo portiere a cui affidare la porta di San Siro. Ed in tal senso arrivano degli importanti aggiornamenti da registrare da questo punto di vista.

Inter al lavoro per il dopo Sommer: le ultime sul profilo individuato

Chiaramente l’idea dell’Inter, in maniera del tutto inevitabile, è quella di restare altamente competitiva sicuramente in Serie A ma anche in ambito europeo. Per provare presto un nuovo assalto al Triplete fallito in maniera totale in questa stagione. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, sul proprio account X l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Joan Garcia, fortissimo portiere di proprietà dell’Espanyol e che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Da questo punto di vista, però, ci sono degli sviluppi significativi da segnalare da questo punto di vista. A quanto pare, infatti, il portiere spagnolo è pronto a firmare con il Barcellona dal momento che l’estremo difensore ha anche già raggiunto un accordo con i catalani sulla base di un contratto della durata di cinque anni. Insomma, sembra destinata a sfumare in maniera netta questa possibilità per l’Inter, con Beppe Marotta ed Ausilio che dovranno dunque individuare un nuovo profilo da collocare alle spalle di Yann Sommer, che comunque continua a dare ampie garanzie.