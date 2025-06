Chiesa in Serie A: Napoli beffato, c’è il sì del giocatore

L’ex Juventus sembra essere sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato. E il giocatore esce allo scoperto in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’

Federico Chiesa è pronto a dire addio al Liverpool per ritornare nel nostro campionato. L’esterno ha trascorso una stagione non sicuramente semplice a causa di infortuni e un ambientamento non facile. Questo ha portato il giocatore a valutare con attenzione un suo rientro in Serie A per provare a ritrovare una sorta di continuità e, soprattutto, la maglia della Nazionale in un anno cruciale come quello del Mondiale.

E Chiesa sembra avere deciso il suo futuro nel prossimo calciomercato. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport l’esterno è ritornato a parlare della prossima stagione svelando il suo desidero di giocare in questa squadra. Una trattativa non facile considerato che l’ingaggio del giocatore è importante. Naturalmente la sua volontà potrebbe avere un peso molto nell’affare e vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Calciomercato: Chiesa ritorna in Italia, il giocatore esce allo scoperto

Milan, Lazio e Napoli. Si è parlato tanto di queste squadre nel futuro di Chiesa, ma i programmi del giocatore sembrano essere altri al momento. L’esterno ha un grande sogno e spera di riuscire ad avverarlo in poco tempo. Anche si si tratta di una operazione di calciomercato non semplice da concretizzare per diversi motivi.

Secondo quanto ammesso dallo stesso giocatore alla Rosea, da parte di Chiesa ci sarebbe la volontà di tornare alla Juventus dopo solo un anno. Affare di calciomercato non semplice da chiudere considerato che i bianconeri devono abbassare il monte ingaggi e poi l’esterno non sembra più rientrare nei piani della Vecchia Signora. Poi molto naturalmente dipenderà da Comolli e dalle scelte che saranno fatte in panchina. Ma di certo a Torino ad oggi non pensano ad un ritorno dell’ex Fiorentina. Poi la sessione è lunga e può succedere praticamente di tutto.

La volontà di Chiesa è comunque quella di tornare in Serie A nel prossimo calciomercato. In questo momento il Napoli sembra essere leggermente avanti. Milan e Lazio potrebbero decidere di tornare in corsa. Da capire se la Juventus opterà per un ritorno dell’esterno oppure si andrà su altri obiettivi. Di certo, visto anche le parole del giocatore, i bianconeri potrebbero sbaragliare la concorrenza per Chiesa nel prossimo calciomercato.