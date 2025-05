Chiesa torna in Serie A: l’annuncio non lascia dubbi

Addio alla Premier League e ritorno in Italia per il giocatore, conferma sui prossimi scenari

Appena 13 presenze complessive per poco più di 400 minuti giocati, con due gol e due assist a referto. Questi i numeri della poco esaltante stagione di Federico Chiesa al Liverpool, anche se con una soddisfazione non da poco, quella di aver potuto raccogliere la medaglia per la vittoria del titolo dei ‘Reds’, giungendo alla cifra minima di cinque presenze in Premier League. Ora, però, ripartono vorticose le voci sul suo futuro.

In tema di calciomercato, è sempre un nome piuttosto caldo, quello del classe 1997, che nonostante una annata molto difficile ha ancora doti che potrebbero fare comodo a diversi club. In Serie A sono in tanti a pensare a lui e a sua volta quella del ritorno nel nostro campionato è una ipotesi a cui il giocatore sta pensando. Nonostante Chiesa voglia giocarsi le proprie chances al Liverpool e la squadra, a prescindere dalle sue difficoltà, abbia visto con favore il suo atteggiamento.

Il Liverpool apprezza Chiesa, ma lo lascia andare per i Mondiali: i rumours inglesi sono chiari

Sul futuro di Chiesa si è esposto il giornalista britannico Graeme Bailey, spiegando come il ritorno di Chiesa in Serie A sia una ipotesi che prende sempre più corpo.

Bailey riferisce di come il Liverpool abbia apprezzato il comportamento di Chiesa, che non si è mai lamentato dello scarso minutaggio, ha mantenuto una attitudine positiva nel gruppo e si è messo al lavoro duramente. Nei ‘Reds’ ci sarebbe la consapevolezza che il giocatore abbia qualcosa da dare alla causa, ma non c’è certezza del fatto che il prossimo anno trovi effettivamente molto più spazio nelle rotazioni di Slot.

Ecco perché il giornalista ritiene che in estate il ritorno di Chiesa in Italia sia probabile, anche perché lui vorrebbe più minutaggio per guadagnarsi la Nazionale in vista dei Mondiali 2026. Del resto, i bookmakers spingono per un approdo di Chiesa al Milan o al Napoli, squadre che sembrano in vantaggio rispetto ad altre nel nostro campionato.