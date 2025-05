Chiesa torna alla Juve: sorpasso ufficiale in Serie A

Il futuro dell’ex esterno della Juventus potrebbe essere di nuovo in Serie A: il casting è aperto

La Juventus la scorsa estate aveva accompagnato alla porta Federico Chiesa, con l’addio in direzione Liverpool per provare ad iniziare un nuovo capitolo vincente della propria carriera.

Le cose però dal punto di vista personale per l’esterno italiano non sono andate del tutto come previsto. I successi di squadra sono arrivati, con una straordinaria Premier League vinta dai ‘Reds’ senza mai essere realmente in discussione, eppure lo score di Chiesa è rimasto ben al di sotto delle aspettative.

Il classe 1997 ex Juve non è mai realmente entrato nelle rotazioni di Slot, finendo per essere un corpo estraneo alla squadra per larghi tratti della stagione. Tantissime esclusioni ed una delusione crescente per Chiesa, che ha vissuto un’annata molto particolare, tra la gioia paradossale per i successi di squadra, e la voglia di rivalsa personale per un minutaggio mai decollato.

L’attaccante italiano ha messo insieme solo 5 presenze e 41 minuti totali di Premier League, raccogliendo le uniche soddisfazioni nelle coppe dove ha racimolato qualche apparizione in più ed anche due gol e due assist. Troppo poco comunque per valutare come positiva la sua annata d’esordio in Premier.

Calciomercato, il futuro di Chiesa con il ritorno in Serie A: dal Milan al Napoli

Il contratto di Chiesa con il Liverpool è ancora molto lungo, in essere fino al 2028, e dunque in estate andrà ridiscusso il suo futuro.

Difficile ipotizzare ancora una permanenza ad Anfield a queste condizioni vista la volontà del ragazzo di sentirsi di nuovo protagonista. In questo senso le ipotesi più verosimili lo porterebbero verso un potenziarle ritorno in Serie A.

Non mancano quindi le strade percorribili per un rientro in patria del classe 1997 ed anche i bookmakers attraverso le proprie quote stilano una sorta di griglia di partenza. Nel caso specifico le favorite a 4,5 sono Milan e Napoli, mentre a 9 avanza dalle retrovie persino la Juventus, suo ex club.

A far specie è proprio la quota dei bianconeri, che solo un anno fa lo avevano scaricato. La Juve infatti risulta davanti anche ad Inter e Roma ferme invece a quota 11, e dunque teoricamente più lontane dal futuro di Chiesa.