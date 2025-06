Calciomercato, fatta per Pirlo: torna subito in Serie A

Andrea Pirlo è pronto a tornare protagonista su una panchina di Serie A. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo: affare fatto

Un nuovo intreccio di calciomercato per conoscere subito il futuro di Andrea Pirlo. L’allenatore bresciano è pronto a sedersi su una panchina di Serie A: a breve è pronto l’annuncio ufficiale in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per conoscere la prossima squadra di Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus tornerà subito protagonista in Serie A: spunta l’affare per la prossima stagione. Dopo un lungo girovagare tra Turchia e Serie B, l’ex centrocampista della Nazionale italiana è pronto a sedersi su una panchina in A. Conosciamo subito i dettagli in vista della prossima stagione: a breve arriverà la fumata bianca con la sua nuova squadra.

Calciomercato, affare fatto per Pirlo: la nuova destinazione in Serie A

Ormai ci siamo per conoscere la prossima squadra di Andrea Pirlo pronto a ripartire dal campionato italiano. Dopo l’avventura con i doriani, ora l’ex centrocampista di Milan e Juve avrebbe già accettato una nuova sfida.

Dopo l’esperienza non troppo entusiasmante alla Sampdoria in Serie B, Pirlo siederà sulla panchina del Pisa neopromossa in massima seriea. Pippo Inzaghi è pronto a tornare in cadetteria dopo la promozione per guidare il Palermo ad un nuova promozione in Serie A. Pirlo non vede l’ora di essere protagonista per mettere subito in circolo le sue idee di calcio: sicuramente lo seguirà il suo fidato vice Roberto Baronio.

Negli ultimi anni non è riuscito ad imporsi, ma ora il club toscano gli darà fiducia illimitata per raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: un nuovo modo per ripartire alla grande dopo alcune esperienze deludenti.

Pirlo non vede l’ora di apporre la firma sul nuovo contratto in vista della prossima stagione. Spunta l’affare suggestivo alla guida del Pisa per continuare il percorso di crescita iniziato con Pippo Inzaghi. L’allenatore piacentino è pronto ad accettare la proposta del Palermo che ha tanta voglia di Serie A. Il club rosanero ha in mente un progetto vincente con l’ex attaccante del Milan specialista in promozioni in Serie B.

Le prossime ore saranno decisive per chiudere subito l’affare con Pirlo in panchina: ormai ci siamo. Spunta l’intreccio totale in vista della prossima stagione.