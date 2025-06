Thiago Motta nerazzurro: la svolta nelle prossime ore

Incontro per la panchina con l’ex tecnico bianconero, ennesimo scossone nel valzer delle panchine nel nostro campionato

I primi giorni di calciomercato si stanno già rivelando bollenti, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. Se la settimana scorsa è stata all’insegna di movimenti intensi sul fronte panchine, anche a breve si prevedono ore concitate, specialmente per quanto riguarda Juventus e Inter.

Entrambe impegnate nel Mondiale per Club, a breve, ma con decisioni importanti da prendere altrettanto rapidamente sul loro futuro. I bianconeri ripartono per un nuovo ciclo, soprattutto a livello dirigenziale, mentre per quanto riguarda la panchina si fa largo la conferma di Tudor, almeno per quanto riguarda il torneo imminente. Situazione diversa all’Inter, con Inzaghi che potrebbe accettare l’offerta dell’Al Hilal e nerazzurri dunque che potrebbero dover trovare in fretta un sostituto. In Serie A, l’Inter guarda a Fabregas, mentre più lontana pare l’ipotesi De Zerbi. Ma nel valzer delle panchine entra di prepotenza, in queste ore, anche Thiago Motta, con una possibile nuova avventura nel nostro campionato, dopo il flop a Torino.

Thiago Motta all’Atalanta, nuovo incontro in vista: i dettagli

Per l’italobrasiliano diventa concreta l’idea di una panchina nerazzurra, ma non quella dell’Inter, con cui in campo ha scritto pagine di storia. L’allenatore può essere l’erede di Gasperini all’Atalanta, la svolta sta iniziando a concretizzarsi e vive a quanto pare momenti decisivi.

Per rimpiazzare il tecnico di Grugliasco, che ha detto addio dopo un ciclo durato nove stagioni, la Dea può ripartire da Thiago Motta. Con cui ci sarebbero già stati contatti la scorsa settimana e con un nuovo incontro che potrebbe avvenire tra oggi e domani, stando a quanto viene riportato dal portale ‘Footmercato’, in Francia. La sensazione è che Motta sia il candidato principale in questo momento, da capire se una intesa tra le parti verrà effettivamente trovata in tempo breve, assegnando un’altra delle panchine cruciali del nostro campionato.