L’Inter ha scelto il sostituto di Inzaghi: è il preferito di Marotta

In attesa di scoprire cosa ne sarà di Simone Inzaghi l’Inter si sarebbe già cominciato a muovere di conseguenza.

Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato in caso di separazione dal tecnico piacentino, motivo per il quale avrebbe avviato un casting per scegliere il nuovo allenatore dell’Inter. Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla panchina nerazzurra, ma il preferito del presidente interista è uno ed uno solo, profilo la cui candidatura starebbe prendendo sempre più quota in queste ore complice anche l’ottimo impatto avuto in questa stagione in un campionato comunque difficile come la Serie A.

Inzaghi ai saluti: l’Inter ha già individuato il sostituto

La brutta sconfitta in finale di Champions League potrebbe aver segnato la fine del ciclo di Simone Inzaghi all’Inter. Le dichiarazioni del tecnico nel post partita dell’Allianz Arena hanno fatto crescere ancora di più i dubbi in merito al suo futuro, con le prossime 48 ore che dovrebbero e potrebbero risultare essere decisive sotto questo fronte.

In attesa di capire cosa vorrà e ne sarà di Simone Inzaghi, l’Inter si sarebbe cominciato a muovere di conseguenza avviando il casting per individuare il suo prossimo allenatore qualora fosse necessario. Non è dunque un caso che nel corso delle ultime settimane tantissimi nomi interessanti sono stati accostati alla panchina nerazzurra, ma fra tutti uno in particolare metterebbe d’accordo le teste pensanti di viale Liberazione.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, starebbe prendendo sempre più quota la candidatura di Christian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, anche perché stiamo parlando di uno che oltre ad aver guidato il Parma alla salvezza in questa stagione, conosce già molto bene tutto l’ambiente nerazzurro considerati i suoi trascorsi prima da calciatore e poi da allenatore della Primavera, formazione con la quale si è tolto anche la soddisfazione di vincere uno scudetto nel 2021/22.

È lui il preferito di Marotta per sostituire Inzaghi

Christian Chivu potrebbe essere il sostituto di Simone Inzaghi all’Inter. La candidatura del rumeno starebbe prendendo sempre più quota, ma c’è da dire e precisare che il preferito del presidente Marotta per un eventuale nuovo corso è Vincenzo Italiano.

Il tecnico, fresco vincitore della Coppa Italia, ha però rinnovato neanche una settimana fa con il Bologna, motivo per il quale questa pista si è automaticamente raffreddata. In lista ci sarebbe anche il nome di Cesc Fabregas, ma la sensazione è che proprio come Italiano anche lo spagnolo rimarrà per almeno un altra stagione dov’è, ovvero a Como. Per esclusione Chivu potrebbe alla fine diventare lui il principale candidato alla panchina dell’Inter, ma il tutto, ovviamente, dipenderà solo ed unicamente da Simone Inzaghi. Staremo a vedere.