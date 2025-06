Inzaghi ha deciso, entro 48 ore l’ufficialità: l’annuncio

Le dichiarazioni nel post partita di PSG-Inter hanno fatto sorgere ulteriori dubbi in merito al futuro di Simone Inzaghi.

Allo stesso tempo c’è da dire che la delusione di una finale persa avrà sicuramente inciso sulla lucidità del tecnico nerazzurro, ma le notizie trapelate nel corso dei giorni precedenti non avranno di certo aiutato soprattutto i tifosi, che adesso vogliono sicurezze. Presto queste le avranno, anche perché entro 48 ore dovrebbe arrivare l’ufficialità di Simone Inzaghi, che stando al recente (ed importante) annuncio avrebbe deciso una volta e per tutte cosa fare del suo futuro nella prossima stagione.

Inzaghi ha deciso il proprio futuro: l’annuncio

Questa stagione lascerà per sempre il segno non solo nell’Inter e nei suoi tifosi ma anche in Simone Inzaghi, che per come si erano messe le cose credeva che almeno un titolo sarebbe riuscito a portarlo a casa quest’anno. Alla fine, per la prima volta da quando siede sulla panchina nerazzurra, il tecnico piacentino ha terminato la stagione senza alzare alcun trofeo, complice anche un po’ di presunzione da parte sua e dei suoi calciatori.

Se poi ragioniamo e pensiamo su come sono arrivate le sconfitte sorge spontaneo affermare che il ciclo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Perdere uno scudetto, ancora, all’ultima giornata ed uscire umiliato da una finale di Champions League potrebbe avere delle conseguenze dirette sul futuro dell’allenatore nerazzurro, tentato dalla possibilità di finire ad allenare in Arabia Saudita dopo la ricca offerta che gli è stata avanzata dall’Al-Hilal. Meglio di così all’Inter non può fare, ed è per questo che starebbe seriamente valutando l’idea di andare via.

Nel corso di questi giorni, anche prima della finale contro il Paris Saint Germain, il tema legato al futuro di Simone Inzaghi ha occupato le principali pagine dei quotidiani sportivi italiani, facendo ovviamente preoccupare e temere i tifosi dell’Inter. Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, però, Fabio Capello ci ha tenuto a rincuorare tutti annunciando che Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione.

Entro 48 ore l’ufficialità di Inzaghi

Fabio Capello si è espresso: Simone Inzaghi resta all’Inter. Le notizie degli ultimi giorni non hanno fatto altro che destabilizzare l’ambiente nerazzurro che non è neanche riuscito a godersi una finale di Champions per via di queste fastidiose voci provenienti dall’esterno.

La sensazione è che comunque le parti possano proseguire assieme nonostante la forte tentazione di Simone Inzaghi di finire in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Hilal. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che non si può escludere ancora nulla, almeno fino a quando non ci sarà un comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro, che stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport dovrebbe e potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore, che potremmo dire essere decisive per il futuro non solo di Inzaghi ma anche dell’Inter stessa.