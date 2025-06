Juventus, Tudor può restare: il nuovo bomber arriva dalla Premier

La Juventus del futuro sta piano piano prendendo forma ed in tal senso salgono le quotazione di Igor Tudor come nuovo allenatore. In tal senso, il bomber perfetto per lui arriva dalla Premier ed i bianconeri sono già al lavoro.

I bianconeri sono alle prese con una situazione davvero paradossale e difficile da comprendere per certi aspetti. Come è noto, infatti, prima Antonio Conte e poi Gian Piero Gasperini, due vecchi cuori juventini, hanno rifiutato la panchina proposta dalla proprietà. In tal senso, l’addio di Cristiano Giuntoli conferma come sia in atto una rivoluzione e che le prospettive siano in maniera del tutto inevitabile poco chiare da questo punto di vista. E le notizie che arrivano in queste ultime ore vanno proprio in questa direzione.

Stando a quanto raccontato da vari organi di stampa, la posizione di Igor Tudor si sta rafforzando minuto dopo minuto. E questo, a meno di clamorose sorprese, non dipenderà in nessun caso da quello che accadrà in mezzo al campo al Mondiale per club. Questo perché la Juventus riconosce al croato che le condizioni in cui si arriva a questa competizione sono le peggiori possibili. In caso di conferma dell’ex Lazio, però, attenzione ad un nome ben preciso per l’attacco della Juve che arriva direttamente dalla Premier League.

La Juventus guarda in Premier League per il nuovo bomber: le ultime

La situazione è in continuo divenire. Basti pensare che fino a ieri Genesio sembrava il favorito, mentre oggi sta guadagnando posizioni Igor Tudor. In tal senso, però, dall’Inghilterra arrivano delle importanti notizie che riguardano proprio il mercato bianconero. Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, la Juventus ha messo nel mirino un centravanti che, per caratteristiche, potrebbe essere perfetto per Igor Tudor. Si tratta di Jean Philippe Mateta, il cui nome sta guadagnando posizioni.

Ancor di più dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, si legge, la pista Victor Osimhen è completamente sfumata e la nuova dirigenza si sta muovendo con interesse sulle tracce proprio di Mateta, reduce da una stagione straordinaria al Crystal Palace. Classe 1997, quest’anno sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione ed ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Sicuramente più accessibile rispetto al nigeriano di proprietà del Napoli.

Per Mateta in stagione sono arrivati 17 gol tra tutte le competizioni in una squadra di centro classifica e che non può di certo essere considerata un top team. Non rientra, per il momento, tra i convocati della Nazionale francese, ma alle Olimpiadi ha fatto cose straordinarie, con ben 7 gol in 8 partite.