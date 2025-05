Juventus, Tudor lascia: nuovo allenatore dalla Francia

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus per l’intreccio decisivo a Torino. Spunta un nuovo profilo interessante per la panchina: ecco la novità

L’allenatore croato, Igor Tudor, non conosce ancora quello che farà in vista della prossima stagione. L’ultima decisione spetterà alla dirigenza bianconera. Negli ultimi giorni ha ricevuto i no di Conte e Gasperini, ma il neo dg Comolli si è fiondato su un profilo interessante proveniente dalla Francia.

La Juventus continua a monitorare profili interessanti in vista della prossima stagione per la panchina. Tudor spera ancora di essere confermato, ma tutto è ancora in bilico per conoscere così le reali intenziali del club bianconero. Con l’addio del ds Giuntoli, c’è aria di una nuova rivoluzione a Torino per prendere le miglior decisioni possibili per il futuro. Un intreccio suggestivo per trovare così una nuova strada che possa portare subito a risultati: conosciamo subito i nuovi dettagli per la guida tecnica in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Ligue1: il nuovo profilo

La dirigenza bianconera vorrebbe subito tornare protagonista in campionato con la lotta Scudetto. I prossimi giorni saranno decisivi per ambire a grandi palcoscenici: ci saranno anche impegni delicati in Champions League. Ecco la nuova mossa vincente dalla Francia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo l’addio di Giuntoli sarà Comolli a prendere le decisioni per il futuro insieme a Giorgio Chiellini. Al momento Conte e Gasperini hanno detto di no, ma nel frattempo il sostituto di Tudor potrebbe arrivare dalla Francia. Genesio, tecnico del Lille, è un profilo che piace molto al futuro direttore generale. Allenatore molto carasmatico, ha lanciato tanti giovani nella sua carriera ed è abituato a lavorare nella modernità con numeri ed algoritmi.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità per la prossima stagione. Tudor sarà in panchina per le sfide del Mondiale per Club, ma il suo futuro resta in bilico. L’allenatore croato vorrebbe conquistare una nuova chance per dimostrare il proprio valore ancora alla guida della Juventus. Tutto può cambiare in poco tempo per trovare così la miglior soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte.

Una voglia immensa per puntare in alto in vista della prossima stagione. Genesio potrebbe rappresentare l’alternativa giusta per iniziare così un nuovo percorso vincente: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione.